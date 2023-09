Nintendo-patent suggereert mogelijke oplossing voor Joy-Con Drift-probleem

Een recente patentaanvraag door Nintendo lijkt erop te wijzen dat het bedrijf manieren onderzoekt om het aanhoudende probleem van Joy-Con-drift aan te pakken. Joy-Con-drift, een frustrerend probleem waarbij het Nintendo Switch-systeem fantoombewegingen van de controllers registreert, is een hardnekkig probleem sinds de lancering van de console in 2017. Het heeft geleid tot class action-rechtszaken en heeft Nintendo ertoe aangezet zich te verontschuldigen voor het veroorzaakte ongemak. aan zijn klanten.

De patentaanvraag, ingediend op 11 mei en gepubliceerd door het United States Patent Office op 7 september, stelt een oplossing voor waarbij gebruik wordt gemaakt van een magnetorheologische vloeistof. Deze vloeistof verandert van viscositeit als reactie op magnetische velden en wordt resistent wanneer het bedieningselement van de controller wordt verplaatst. Met andere woorden: deze technologie zou mogelijk de drijvende beweging van de Joy-Con-controllers kunnen voorkomen.

Hoewel het patent de Joy-Con-drift niet expliciet vermeldt, sprak gamingschrijver en voorstander van toegankelijkheid Laura Kate Dale de hoop uit dat de voorgestelde technologie het probleem zou aanpakken. Ze opperde ook de mogelijkheid dat Nintendo in een toekomstige console force feedback analoge sticks zou introduceren, vergelijkbaar met die op de PlayStation 5. Dale benadrukte het belang van het toegankelijk maken van deze functies voor gehandicapte spelers door ze op systeemniveau uit te schakelen.

De patentaanvraag heeft ook de speculatie over de geruchten over de Nintendo Switch 2, die mogelijk in 2024 uitkomt, nieuw leven ingeblazen. Volgens Dale wordt verwacht dat de geüpgradede console meer kracht en verbeterde framerates en resolutie zal bieden via opschaling in DLSS-stijl. Dale sprak ook de hoop uit dat de hypothetische Switch 2 toegankelijkheidsfuncties zou bevatten die standaard zijn geworden op andere consoles, zoals kleurenblindheidsfilters en toegankelijkheidstags in de digitale winkel.

Hoewel het nog te bezien is of deze patentontwikkelingen zullen resulteren in een permanente oplossing voor de Joy-Con-drift, zijn de inspanningen van Nintendo om het probleem aan te pakken en de toegankelijkheid van zijn toekomstige consoles en controllers te verbeteren bemoedigende signalen voor gamers.

Bronnen:

– Octrooibureau van de Verenigde Staten

– Laura Kate Dale – Twitter DM-transcript