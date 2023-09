Nieuw Nintendo-controllerpatent suggereert een oplossing voor het Joy-Con Drift-probleem

Een onlangs gepubliceerd patent van het United States Patent Office geeft aan dat Nintendo mogelijk een permanente oplossing overweegt voor het al lang bestaande probleem van Joy-Con-drift. Joy-Con-drift is een probleem waarbij het Nintendo Switch-systeem reageert op fantoombewegingen van de Joy-Con-controllers. Deze kwestie is sinds de release van de console in 2017 een grote frustratie geweest voor Switch-bezitters, resulterend in class action-rechtszaken en excuses van Nintendo.

Het patent stelt het gebruik voor van een “weerstandssectie” met een magnetorheologische vloeistof die de viscositeit verandert op basis van de intensiteit van het magnetische veld. Deze vloeistof zou als weerstand werken wanneer de controller wordt verplaatst. Spelschrijver en voorstander van toegankelijkheid Laura Kate Dale sprak de hoop uit dat dit patent betekent dat Nintendo werkt aan Joy-Cons die gebruik maken van magnetisme om drift te voorkomen. Anderen speculeren echter dat het patent erop zou kunnen duiden dat Nintendo force feedback analoge sticks introduceert die vergelijkbaar zijn met die op de PS5.

Dale benadrukte ook het belang van toegankelijkheidsopties op systeemniveau voor gehandicapte spelers. Als Nintendo functies als kleurenblindheidsfilters op systeemniveau en toegankelijkheidstags in de digitale winkel zou opnemen, zou het gamen op de Switch toegankelijker en inclusiever worden.

Bovendien heeft het patent geleid tot geruchten over de verwachte Nintendo Switch 2, die naar verluidt in 2024 zal verschijnen. Er wordt gespeculeerd dat de Switch 2 verbeterde prestaties en opschaling in DLSS-stijl zal bieden om de framerates en resolutie te verbeteren.

Hoewel het nog te bezien is of en hoe Nintendo de ideeën uit het patent zal implementeren, is de mogelijkheid van een permanente oplossing voor de drift van Joy-Con bemoedigend nieuws voor Switch-bezitters. Nintendo heeft nog geen officieel commentaar op het patent gegeven.

Bron: Octrooibureau van de Verenigde Staten