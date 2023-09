Forza Motorsport onthult nieuwe gameplay en carrièremodus in komende release

Turn 10 Studios toonde onlangs 17 minuten aan gameplaybeelden voor de langverwachte Forza Motorsport-game tijdens de Forza Monthly-stream. Het nieuwe deel in de serie, simpelweg getiteld Forza Motorsport, belooft spannende updates en veranderingen en markeert een nieuw tijdperk voor de populaire racegamefranchise.

Op de gameplaybeelden was de “Initial Drive” van de game te zien, die als inleidende scène dient, evenals een raceweekend in de Builder's Cup. Met de “Initial Drive” kunnen spelers een oefenrondje maken rond het Maple Valley-circuit in de Chevrolet Corvette E-Ray, een van de covercars van de game. Terwijl ze door het drukke verkeer navigeren, moeten spelers elke beurt onder de knie krijgen om succesvol verder te komen.

Na de oefenronde gaan de gameplaybeelden over naar een nachtrace op het fictieve circuit Hakone. Deze keer nemen spelers de controle over de nr. 01 Cadillac Racing V-Series.R, de andere cover-auto in het spel. Na een pitstop hebben spelers nieuwe banden om naar de nummer één plek te streven.

De video toont ook de carrièremodus van de game, bekend als de Builders Cup. Spelers kunnen kiezen uit drie startauto's, waaronder de Subaru STI S2019 uit 209, de Honda Civic Type R uit 2018 en de Ford Mustang GT uit 2018. De gameplaybeelden tonen een oefensessie op het Grand Oak Club Circuit, een ander nieuw fictief circuit, dat spelers de kans biedt om vertrouwd te raken met de fysica en bediening van het spel.

Hoewel de game spelers in eerste instantie vooral kennis laat maken met fictieve circuits, zullen er ook circuits uit de echte wereld aan bod komen. Zodra de oefensessie voorbij is, worden spelers begroet met een spannende race met een volledig startveld van 24 auto's, die elk een unieke benadering van de eerste bocht nemen.

Forza Motorsport hanteert met deze release een unieke aanpak en schrapt de numerieke volgorde die in eerdere afleveringen aanwezig was. Het doel is om de serie te herdefiniëren als een ‘auto-progressie’-spel, waarbij de focus wordt verlegd van het verzamelen van auto’s naar het beheersen van de voertuigen via upgrades die zijn gekoppeld aan een autobeheersingsniveau. Deze afwijking van het traditionele racegame-ontwerp is een opwindende verandering die weerklank zal vinden bij fans van het genre.

Forza Motorsport staat gepland voor release op 10 oktober 2023 voor Xbox Series X|S en pc-platforms. De game zal op de dag van lancering beschikbaar zijn op Xbox Game Pass en PC Game Pass.

