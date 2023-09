De nieuwe Forza Motorsport: een verschuiving van autoverzameling naar autovooruitgang

Met minder dan een maand tot de release heeft Turn 10 nieuwe gameplaybeelden onthuld van de langverwachte Forza Motorsport tijdens de recente Forza Monthly-stream. Het meest intrigerende aspect van de stream is echter hoe Turn 10 de game positioneert als een afwijking van de typische autoverzamelgames, ondanks dat er bij de lancering meer dan 500 auto's worden aangeboden.

Volgens Dan Greenwalt, de General Manager van Turn 10 Studios, gaat Forza Motorsport niet alleen over het verzamelen van auto's in de loop van de tijd, maar ook over het verzamelen van auto's met een persoonlijke betekenis. Elke speler heeft de vrijheid om een ​​reeks auto's te kiezen die voor hem of haar belangrijk zijn, waardoor een gemeenschapsgevoel ontstaat door middel van discussies, debatten en op vaardigheden gebaseerde competitie.

Deze aanpak is een bewuste reactie op het ontwerp van de game. In Forza Motorsport heeft elke auto zijn eigen autobeheersingsniveau dat spelers moeten verhogen door er actief in te rijden. XP wordt verdiend via bochtensnelheid, gemeten aan de hand van het vooraf berekende theoretische beste voor de auto in de game. Om prestatie-upgrades te ontgrendelen, moeten spelers dit autobeheersingsniveau verhogen. De focus op de voortgang van individuele auto's onderscheidt Forza Motorsport als een unieke 'Car-PG', waarbij spelers tijd en moeite moeten investeren in het grondig kennen van elk voertuig waarin ze rijden.

Chris Esaki, de gamedirecteur, verklaarde dat deze verschuiving in het gameontwerp de reden is waarom Forza Motorsport het nummer heeft laten vallen en niet de titel Forza Motorsport 8 draagt. Het team heeft de kern van de gameplay en ontwerpfilosofieën volledig opnieuw bedacht, met als doel de passie van spelers voor auto's door de kracht van spel, gemeenschapsopbouw, ontwikkeling van vaardigheden en competitie.

Forza Motorsport (2023) zal bij de lancering meer dan 500 auto's en 20 circuits bevatten, met aanvullende content gepland als gratis updates, waaronder de iconische Nürburgring Nordschleife. De game zal beschikbaar zijn op Xbox Series X|S, pc (Steam en Microsoft Store) en zal vanaf de release op 10 oktober worden opgenomen in Xbox Game Pass en PC Game Pass.

Dit nieuwe tijdperk van Forza Motorsport wijkt af van de eerdere focus van de serie op het verzamelen van auto's, waarbij het belang van autoprogressie en spelersbetrokkenheid wordt benadrukt. De gewaagde ontwerpbeslissingen van Turn 10 zijn bedoeld om Forza-fans een frisse en meeslepende ervaring te bieden en hen uit te nodigen deze unieke filosofie te omarmen in plaats van de game louter te beoordelen als een autoverzamelsimulator.

