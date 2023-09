Spyware gekoppeld aan het Israëlische bedrijf NSO maakt misbruik van Apple-apparaatfouten, zegt Citizen Lab

Digitale waakhondgroep Citizen Lab heeft de ontdekking gemeld van spyware die gelinkt is aan het Israëlische bedrijf NSO dat misbruik maakte van een nieuw ontdekte fout in Apple-apparaten. Door de fout konden iPhones met de nieuwste versie van iOS (16.6) worden gecompromitteerd zonder enige interactie van het slachtoffer. Citizen Lab vond bewijs van de exploit bij het inspecteren van het Apple-apparaat van een medewerker van een in Washington gevestigde maatschappelijke groepering.

Citizen Lab, gevestigd aan de Munk School of Global Affairs and Public Policy van de Universiteit van Toronto, benadrukte de rol van het maatschappelijk middenveld bij het detecteren van geavanceerde aanvallen. John Scott-Railton, senior onderzoeker bij Citizen Lab, verklaarde: “Dit toont aan dat het maatschappelijk middenveld opnieuw fungeert als systeem voor vroegtijdige waarschuwing over echt geavanceerde aanvallen.”

Na de ontdekking heeft Apple nieuwe updates voor zijn apparaten uitgebracht om de door Citizen Lab gerapporteerde tekortkomingen aan te pakken. Het bedrijf heeft geen aanvullende opmerkingen over de situatie gegeven. Citizen Lab drong er echter bij consumenten op aan hun apparaten te updaten om zichzelf te beschermen tegen mogelijke spyware-infiltratie.

NSO, het Israëlische bedrijf achter de spyware, is onder de loep genomen wegens vermeend misbruik, waaronder het toezicht op overheidsfunctionarissen en journalisten. De Amerikaanse regering heeft NSO in 2021 op de zwarte lijst gezet vanwege deze beschuldigingen.

Het is van essentieel belang dat individuen en organisaties waakzaam blijven en hun apparaten onmiddellijk updaten om bescherming tegen potentiële cyberdreigingen te garanderen.

Definities:

– Spyware: Malware die wordt gebruikt om een ​​apparaat of netwerk te bespioneren of informatie te verzamelen zonder toestemming van de gebruiker.

– Fout: een zwakte of kwetsbaarheid in software of hardware die door cyberaanvallers kan worden uitgebuit.

– Het maatschappelijk middenveld: verwijst naar de collectieve actie buiten de overheids-, commerciële of familiale context. Het omvat organisaties en individuen die pleiten voor sociale kwesties en de democratie en mensenrechten bevorderen.

