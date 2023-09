Treasury publiceert voorgestelde regelgeving voor het rapporteren van digitale activatransacties

De publicatie van voorgestelde regelgeving ter verduidelijking van informatierapportage en basisbepalingsregels voor digitale activatransacties onder de Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) wordt geprezen als een positieve stap in het begrijpen van het crypto-ecosysteem. De IIJA werd bijna twee jaar geleden van kracht en stelde rapportagevereisten vast voor transacties met digitale activa, met als doel de verantwoordelijkheid vast te stellen voor het verstrekken van informatie aan de IRS en cryptocurrency-klanten. Er zijn echter zorgen geuit over de brede reikwijdte van de definitie van het wetsvoorstel van ‘digitale activamakelaars’.

Om deze zorgen weg te nemen, heeft de IRS de implementatie van bepalingen voor digitale activamakelaars uitgesteld tot de uitvaardiging van definitieve regelgeving. Ten slotte werden eind augustus voorgestelde regelgeving vrijgegeven om opheldering te geven over wat de IRS van makelaars verwacht. De regelgeving is bedoeld om de belastingaangiftelast te vereenvoudigen door een raamwerk te introduceren waarin individuen een formulier van hun makelaar ontvangen met details over hun transacties en winsten of verliezen voor belastingdoeleinden.

De voorgestelde regelgeving definieert makelaars in digitale activa als elke persoon die faciliterende diensten levert voor de verkoop van digitale activa, op voorwaarde dat hij over de middelen beschikt om de identiteit te kennen van de partij die de verkoop doet en de aard van de transactie. Gecentraliseerde uitwisselingen zijn, zoals verwacht, opgenomen in de definitie. Er bestaat echter onzekerheid over aanbieders van digitale activaportemonnees en gedecentraliseerde financiële protocollen. Het onderscheid ligt in de mate van autonomie en het gebrek aan menselijk toezicht.

Wallet-aanbieders die zich beperken tot het verstrekken van privé- en openbare sleutels, worden niet als makelaars beschouwd. Als ze echter aanvullende handelsdiensten aanbieden, kunnen ze onder de definitie van makelaars vallen. De regelgeving introduceert ook een multifactoriële test om de autonomie van gedecentraliseerde protocollen te bepalen. Deze test zal onderworpen zijn aan openbare commentaren tijdens de commentaarperiode van 60 dagen.

Opvallend afwezig in de voorgestelde regelgeving is de vermelding van een specifiek formulier voor het melden van transacties met digitale activa. Er wordt echter aangenomen dat er een nieuw formulier zal worden geïntroduceerd om de door makelaars vereiste gegevenspunten vast te leggen. De regelgeving voert in de loop van de tijd de rapportagevereisten geleidelijk in om de vrijwillige naleving te bevorderen voordat verplichte rapportage van de bruto-opbrengsten en de aangepaste kostenbasis wordt afgedwongen.

De voorgestelde regelgeving werd over het algemeen verwelkomd als een positieve ontwikkeling in de belastingwereld, die duidelijkheid schept in een enigszins uitdagende ruimte voor zowel belastingbetalers als de IRS. De regelgeving sluit ook aan bij de aanpak van het ministerie van Financiën op andere gebieden, zoals de Bank Secrecy Act.

Een openbare hoorzitting over de regelgeving is gepland op 7 november, met de mogelijkheid van een tweede hoorzitting de volgende dag om plaats te bieden aan een groot aantal sprekers. De regelgeving is bedoeld om een ​​solide basis te bieden voor het rapporteren van digitale activatransacties en om consistentie in de belastingnaleving binnen het crypto-ecosysteem te garanderen.

Definities:

– Wet op infrastructuurinvesteringen en banen (IIJA): Wetgeving aangenomen in november 2021, waarin vereisten voor de rapportage van digitale activatransacties worden geïntroduceerd.

– Digital Asset Broker: een persoon of entiteit die faciliterende diensten levert voor de verkoop van digitale activa door klanten.

Bron: Checkpoint Edge