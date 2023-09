Steam rangschikt Overwatch 2 en NBA 2K24 als slechtste games van het jaar

Steam heeft onlangs Blizzard's Overwatch 2 en 2K Sports' NBA 2K24 aangewezen als de eerste en tweede slechtste games van het jaar, op basis van gebruikersrecensies. Van de in totaal 183,780 Steam-recensies voor Overwatch zijn er 165,573 negatief. Op dezelfde manier heeft NBA 2K24, uitgebracht op 8 september, 3,135 negatieve recensies ontvangen op een totaal van 3,523 recensies.

De negatieve recensies voor Overwatch 2 komen vooral voort uit de aanwezigheid van microtransacties. De game bevond zich oorspronkelijk in de online winkel van Blizzard, Battle.net, waar gebruikers geen feedback konden achterlaten. Toen Overwatch in augustus echter beschikbaar kwam op Steam, kregen spelers eindelijk de kans om hun ontevredenheid over de microtransacties te uiten. Ondanks de negatieve feedback heeft Overwatch 2 nog steeds een plek in de top 50 van meest gespeelde games van Steam, met bijna 30,000 gelijktijdige gebruikers. Het lijkt erop dat sommige spelers weliswaar een hekel hebben aan de richting die het spel is ingeslagen, maar dat ze het nog steeds graag spelen.

NBA 2K24 daarentegen heeft niet alleen kritiek gekregen vanwege de microtransacties, maar ook vanwege de matte graphics en gameplay. Teleurgestelde fans stellen dat deze teleurstelling niet nieuw is, aangezien eerdere afleveringen in de NBA 2K-serie ook teleurstellend waren. In feite werd de release uit 2020, NBA 2K21, bestempeld als een ‘gratis mobiele oplichting’, en de release uit 2021, NBA 2K22, werd bekritiseerd als ‘één enorme shakedown’. Spelers uiten hun frustratie over de aanhoudende aanwezigheid van microtransacties, die sinds NBA 2K13 deel uitmaken van de serie.

Ondanks de negatieve recensies hebben zowel Overwatch 2 als NBA 2K24 nog steeds trouwe fans. De kritiek en teleurstelling van spelers geven echter aan dat er mogelijk aanzienlijke veranderingen nodig zijn in toekomstige versies van deze games om het vertrouwen en de tevredenheid van de gaminggemeenschap te herwinnen.

Bronnen:

– [Bron 1]

– [Bron 2]

– [Bron 3]