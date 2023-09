NBA 2K24 krijgt kritiek van pc-spelers en wordt de op één na slechtst beoordeelde game op Steam

De onlangs uitgebrachte NBA 2K24, het nieuwste deel in de langlopende basketbalserie ontwikkeld door 2K, kreeg te maken met hevige kritiek van pc-spelers, wat resulteerde in een toestroom van negatieve recensies op Steam. Als gevolg hiervan staat de game nu op de tweede plaats van de slechtst beoordeelde game op het platform, net na Overwatch 2, volgens Steam 250.

De reactie komt voort uit het feit dat de pc-versie van NBA 2K24 gebaseerd is op de PlayStation 4- en Xbox One-versies van de game, in plaats van op de meer geavanceerde PlayStation 5- en Xbox Series X/S-versies. Door deze beslissing is de pc-editie visueel gebrekkig en verstoken van significante verbeteringen vergeleken met de release van vorig jaar. Bovendien ontbreken bepaalde functies die exclusief zijn voor de nieuwere consoleversies in de pc-versie.

De officiële website van de game belicht bijvoorbeeld functies zoals ProPLAY, die naadloos echte NBA-beelden in de gameplay van NBA 2K24 integreert, evenals de persoonlijke carrièremodus genaamd The W. Helaas zijn deze functies alleen toegankelijk voor spelers op PlayStation 5 en Xbox. Series X/S, waardoor pc-spelers zich buitengesloten voelen.

Recensies op Steam geven uiting aan de teleurstelling die door spelers wordt gedeeld. Velen wijzen erop dat de gameplay en animaties grotendeels ongewijzigd blijven ten opzichte van eerdere iteraties. Eén speler zegt: “Het hoofdmenu en de texturen van het park zien er nog steeds erg goedkoop uit, zoals altijd.” Een andere recensie benadrukt het gebrek aan moeite dat in de pc-versie is gestoken, waarbij deze wordt vergeleken met de console-editie en waarin frustratie wordt geuit over gemiste kansen om deze op één lijn te brengen met de volgende generatie versies.

Er is ook kritiek op de opname van microtransacties in NBA 2K24, een game waar spelers al de volle prijs voor hebben betaald. Negatieve commentaren op platforms als Reddit vermelden hoe de game gebruik maakt van verschillende microtransactietactieken, waardoor de ontevredenheid onder spelers nog groter wordt.

Tot nu toe heeft 2K de problemen rond de pc-versie niet aangepakt en ook geen informatie verstrekt over mogelijke updates om de game te verbeteren.

Definities:

– Microtransacties: in-game aankopen waarmee spelers virtuele goederen of functies kunnen kopen met echt geld.

– PlayStation 4 (PS4): een gameconsole ontwikkeld door Sony.

– Xbox One: een gameconsole ontwikkeld door Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): Sony's nieuwste gameconsole, als opvolger van de PS4.

– Xbox Series X/S: de nieuwste gameconsoles van Microsoft, als opvolger van de Xbox One.

