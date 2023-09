De Nora: een licht en ruim huis met voorwielaandrijving

De Nora van Calbridge Homes is een eengezinswoning van 2,013 vierkante meter met voorwielaandrijving en laat het belang van natuurlijk licht in het ontwerp van een huis zien. Gelegen in Fireside, Cochrane, is deze modelwoning ontworpen om het zonlicht te maximaliseren, vooral op de begane grond.

Het open hoofdniveau van de Nora is voorzien van open trappen en een balustradestijl waardoor het licht vrij kan stromen. Goed geplaatste ramen, waaronder die aan twee zijden van een hoek in de grote kamer, brengen warmte en een vrolijke sfeer in de ruimte. De grote kamer zelf is 13 bij 14 voet 10 inch en beschikt over een boeiende doosvormige open haard met een stijlvolle tegelrand over de volledige hoogte.

In de centraal gelegen L-vormige keuken zorgt een eiland met eetbar voor minimaal drie personen voor functionaliteit en gemak. Roestvrijstalen apparaten, waaronder een koelkast met Franse deur, voegen een vleugje moderniteit toe aan de ruimte. Er is voldoende opbergruimte in de vele kasten en de doorloopkast, waardoor ieder keukenitem een ​​eigen plek heeft. De bijkeuken is verbonden met een bijkeuken met toegang tot de aangebouwde garage, waardoor het uitladen van boodschappen een fluitje van een cent wordt.

Op de tweede verdieping zorgen grote ramen in de bonuskamer en master ensuite voor natuurlijk licht en een prachtig uitzicht. De bonuskamer ligt aan de voorzijde en biedt uitzicht op de voortuin, evenals een open naar beneden gelegen functie met uitzicht op de foyer. Twee secundaire slaapkamers zijn even groot, waardoor eventuele geschillen tussen kinderen over de slaapplaatsen worden geëlimineerd. Ze worden ondersteund door een ruime complete badkamer met een wastafel met twee wastafels onder een spiegel over de volledige breedte.

De Nora biedt niet alleen een functioneel en goed ontworpen huis, maar ook een heldere en uitnodigende leefruimte die de voordelen van natuurlijk licht maximaliseert.

