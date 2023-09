De raketkosten van NASA's Space Launch System worden bekritiseerd als onhoudbaar en onbetaalbaar

NASA's Space Launch System (SLS)-raket, een cruciaal onderdeel van het Artemis Moon-programma van het agentschap, krijgt steeds meer kritiek vanwege de stijgende kosten. Uit een rapport van het Government Accountability Office (GAO) blijkt dat het SLS-programma het budget met 6 miljard dollar heeft overschreden en als onhoudbaar en onbetaalbaar wordt beschouwd.

De SLS-raket, die op 16 november 2022 werd gelanceerd voor de Artemis 1-missie, heeft tot doel een bemand Orion-ruimtevaartuig rond de maan te sturen en uiteindelijk de eerste bemande landing op het maanoppervlak te vergemakkelijken. In het GAO-rapport werd NASA echter beschuldigd van gebrek aan transparantie over de werkelijke kosten van het programma. Het benadrukte dat NASA niet van plan was de productiekosten te meten om de betaalbaarheid van de SLS-raket in de gaten te houden, ondanks plannen om meerdere componenten te blijven produceren voor toekomstige lanceringen.

Het rapport bekritiseerde NASA omdat het geen kosten- en planningsbasislijnen voor het Artemis-programma had vastgesteld, maar in plaats daarvan vertrouwde op een voortschrijdende vijfjarige schatting van de productie- en operationele kosten. Bijgevolg werden de lopende productiekosten en andere uitgaven na de lancering van Artemis 5 niet nauwlettend gevolgd.

De verwachte kosten van elke SLS-raket hebben via Artemis 144 het budget met $ 4 miljoen overschreden, wat resulteert in een enkele Artemis-lancering die minstens $ 4.2 miljard kost. NASA-functionarissen gaven toe dat de huidige kostenniveaus onbetaalbaar en onhoudbaar zijn voor hun Artemis-missies.

In een poging om de kosten te verlagen implementeert NASA strategieën zoals het stabiliseren van het vluchtschema, het bereiken van leercurve-efficiëntie, het aanmoedigen van innovatie en het aanpassen van acquisitiestrategieën. Het bureau overweegt ook om SLS te exploiteren onder een lanceerservicemodel, waarbij het toekomstige lanceringen en payload-mogelijkheden van een aannemer zou kopen.

De toekomst van de SLS-raket is cruciaal voor de geplande terugkeer van NASA naar de maan, maar er kunnen veranderingen nodig zijn om de betaalbaarheid en effectiviteit ervan te garanderen. NASA moet nog specifieke kostenbesparende doelstellingen op programmaniveau definiëren en evalueert nog steeds de impact van zijn kostenbesparende strategieën.

