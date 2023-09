NASA geeft toe dat er problemen zijn met de betaalbaarheid van het SLS-programma, zegt GAO

NASA-functionarissen hebben openlijk erkend dat het Space Launch System (SLS)-programma onbetaalbaar is, volgens een rapport van het Amerikaanse Government Accountability Office (GAO). De SLS is de krachtigste raket van NASA, waarvan de eerste lancering plaatsvindt in november 2022. Het bureau heeft miljarden dollars geïnvesteerd in de ontwikkeling van daaropvolgende missies, waaronder bemande vluchten naar de maan.

De GAO heeft zijn bezorgdheid geuit over de lopende kosten van het Artemis-programma, dat de SLS omvat. Hoewel er schattingen en budgetaanvragen zijn gedaan voor de productie- en exploitatiekosten over een periode van vijf jaar, constateerde de GAO dat deze maatregelen de kosten niet effectief per missie konden volgen. Dit gebrek aan monitoring betekent dat de schattingen en budgetaanvragen geen nauwkeurige weerspiegeling zijn van de kostenprestaties in de loop van de tijd.

NASA heeft voor het fiscale jaar 11.2 een aanzienlijk budget van 2024 miljard dollar aangevraagd om het SLS-programma tot het fiscale jaar 2028 te ondersteunen, bovenop de 11.8 miljard dollar die al aan ontwikkeling is uitgegeven. Hoge NASA-functionarissen erkennen echter zelf dat het programma bij het huidige kostenniveau onhoudbaar is en de beschikbare fondsen voor de geplande Artemis-missies overtreft.

Om deze betaalbaarheidsproblemen aan te pakken, herziet NASA zijn acquisitiestrategieën en werkt aan het stabiliseren van het vluchtschema. Onzekerheid rond lanceringsdata en -locaties draagt ​​bij aan problemen bij het voorspellen van de kosten. Vertragingen en kostenoverschrijdingen zijn aanhoudende uitdagingen voor het SLS-programma, en het lijkt erop dat deze problemen in de nabije toekomst voor uitdagingen zullen blijven zorgen.

Bron: Amerikaans Government Accountability Office (GAO)