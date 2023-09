Boerse Stuttgart Digital werkt samen met München Re Group om de beveiliging en toegankelijkheid van stakingen te verbeteren

By

Boerse Stuttgart Digital, een prominente speler in de crypto- en digitale zakensector van de Europese beursgroepen, heeft een strategisch verzekeringspartnerschap aangekondigd met München Re Group, een stap die tot doel heeft de veiligheid en toegankelijkheid van staken in Europa te verbeteren. Deze samenwerking vertegenwoordigt een baanbrekende stap in het stakinglandschap van de regio en biedt institutionele beleggers een veilige en alomvattende totaaloplossing voor staking.

Het belangrijkste onderdeel van dit innovatieve aanbod is de stakingverzekeringsoplossing van de München Re Group, speciaal ontworpen om de risico's voor Boerse Stuttgart Digital te beperken. Slashing is een punt van zorg binnen het Proof-of-Stake-consensusmechanisme van de Ethereum-blockchain, waarbij validators mogelijk hun ingezette activa kunnen verliezen als gevolg van schendingen van netwerkregels, zelfs zonder kwade bedoelingen. Het verzekeringsconcept van München Re biedt dekking in het geval van dergelijke incidenten, waardoor een essentiële beschermingslaag voor beleggers wordt toegevoegd.

Onder dochteronderneming blocknox GmbH breidt Boerse Stuttgart Digital Custody zijn bestaande bewaaroplossing uit om dit nieuwe stakingaanbod te integreren. Dit zorgt ervoor dat beleggers die graag willen deelnemen aan stakingactiviteiten kunnen genieten van een omgeving van uitzonderlijke kwaliteit en veiligheid. Dr. Oliver Vins, Managing Director van Boerse Stuttgart Digital, uitte zijn enthousiasme over dit partnerschap en erkende de groeiende belangstelling van institutionele beleggers voor staking. Hij benadrukte het belang van het wekken van vertrouwen in de veiligheid van de inzetomgeving, waarbij hij zowel Boerse Stuttgart Digital als München Re positioneerde als pioniers in het samen aanpakken van deze uitdaging.

Dr. Andre Knoerchen, hoofd New Tech Underwriting bij München Re, benadrukte het groeipotentieel van digitale activa in de financiële dienstverleningssector. Het partnerschap tussen Boerse Stuttgart Digital en München Re combineert hun krachten om een ​​snellere en veiligere institutionele adoptie van digitale activa mogelijk te maken. Deze samenwerking komt niet alleen ten goede aan institutionele beleggers, maar bevordert ook een robuuster ecosysteem voor alle betrokken belanghebbenden.

Dit strategische partnerschap bouwt voort op de succesvolle samenwerking van Boerse Stuttgart Digital Custody met München Re Group op het gebied van bewaarverzekeringen sinds 2022. Met de uitbreiding naar staking hebben institutionele beleggers nu de mogelijkheid om de staking-ruimte met minder barrières te verkennen. Boerse Stuttgart Digital blijft zijn institutionele partners voorzien van betrouwbare en veilige staking-oplossingen, waardoor de mogelijkheden in de eigen handelssector verder worden gediversifieerd.

Definities:

Staking: Het proces van deelname aan een Proof-of-Stake blockchain-netwerk door een specifieke hoeveelheid cryptocurrency vast te houden en te ‘staking’ om transacties te valideren en het netwerk te beveiligen.

Slashing: Een boete die wordt opgelegd aan validators in een Proof-of-Stake-blockchain voor het overtreden van netwerkregels, wat kan resulteren in het verlies van hun ingezette activa.

