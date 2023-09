De verscheidenheid en chaos van Moving Out 2: een vervolg boordevol nieuwe ideeën

De Australische ontwikkelaar SMG Studio is terug met Moving Out 2, het langverwachte vervolg op hun co-op-hit uit 2020 over roekeloze verhuizers. Na meer dan een miljoen exemplaren van de eerste game te hebben verkocht, is het voornaamste doel van SMG Studio voor het vervolg afwisseling. Ze hebben een lange lijst met ongebruikte ideeën voor nieuwe multiplayer-uitdagingen, samen met de wens om online crossplay-functionaliteit toe te voegen. Deze opname vereiste dat ze hun game-engine moesten herschrijven om natuurkundige berekeningen op de server te kunnen verwerken.

De game speelt zich af in de buitenwijken van Packmore, waar spelers een tekenfilmachtige logica kunnen verwachten waarin alles mag. De studio heeft een indrukwekkend aantal mechanica en interdimensionale rijken aan het spel toegevoegd. Spelers kunnen nu drones besturen die sloopkogels hanteren in een futuristische wolkenstad of door peperkoekmuren breken in Candyland om bij de verhuiswagen te komen.

Mede-oprichter van SMG Studio, Ashley Ringrose, heeft de filosofie om nooit nee te zeggen. Hij gelooft erin dat kunstenaars en ontwerpers hun ideeën kunnen verkennen en vervolgens een manier moeten vinden om ze te laten werken. Deze mentaliteit heeft geleid tot de overvloed aan nieuwe ideeën in Moving Out 2. Ringrose geeft toe dat hij niet geïnteresseerd is in het werken aan zeer serieuze, officiële games, omdat hij de voorkeur geeft aan de vrijheid om leuke en fantasierijke concepten te verkennen.

Het gevoel voor humor en de chaotische gameplay van de game komen voort uit de benadering van het team van game-ontwerp, die ze vergelijken met improvisatiekomedie. Ze volgen het ‘ja, en’-principe, waardoor ideeën zich op onverwachte manieren kunnen ontwikkelen en bloeien. De ontwerpers wilden spelers bijvoorbeeld meer mogelijkheden geven om spullen kapot te maken, dus introduceerden ze het idee van een sloopkogel op een drone. Deze flexibele monteur is voortgekomen uit het heen en weer van improvisatie.

SMG Studio hecht ook waarde aan de toegankelijkheid van spelers. Ze ontwerpen sandbox-niveaus met grenzeloze opties waarmee spelers hun eigen weg kunnen vinden terwijl ze worstelen met opzettelijk onhandige natuurkunde. Ze streven naar een balans tussen uitdagende gameplay en chaotisch plezier, waarbij ze er altijd voor zorgen dat spelers bizarre trickshots kunnen maken en plezier kunnen hebben.

Over het geheel genomen biedt Moving Out 2 non-stop variatie met onverwachte situaties die spelers betrokken houden. Of het nu gaat om gumball-basketbalscore-aanvallen of het navigeren door magische spreukenboeken, de game is ontworpen om spelers scherp te houden. SMG Studio heeft veel moeite gestoken in het testen en creëren van een laagdrempelige game die zoveel mogelijk spelers aanspreekt.

Bronnen:

– SMG Studio