Warner Bros. Games onthult nieuwe Mortal Kombat 1-trailer met Jean-Claude Van Damme

Warner Bros. Games heeft een nieuwe trailer voor Mortal Kombat 1 onthuld, waarin de toevoeging van Jean-Claude Van Damme wordt getoond als een speciale alternatieve skin voor het personage Johnny Cage. Deze nieuwe skin kan worden ontgrendeld door spelers die de Premium Edition van de game kopen.

De aankondiging kwam kort nadat beelden van Van Damme waren getoond tijdens een interview met Ed Boon, de mede-maker van de Mortal Kombat-serie. Boon onthulde dat de opname van Van Damme in de game een droom was die uitkwam, en verklaarde dat het idee oorspronkelijk ontstond toen de eerste Mortal Kombat-game werd ontwikkeld.

Boon legt uit: “Het was onze bedoeling om Van Damme: The Arcade Game te maken. Eigenlijk wilden we de woorden ‘Van Damme’ terugzien in het spel. We hebben contact opgenomen met zijn team, maar om verschillende redenen is dat toen niet gelukt. Deze keer hebben we echter meegedaan aan de loterij en hebben we hem uiteindelijk aan boord gekregen. We hebben zijn stem en hij wordt het personage van Johnny Cage. Voor ons is de cirkel rond.”

Naast Van Damme werd onlangs ook bekend gemaakt dat Megan Fox in Mortal Kombat 1 te zien zal zijn als het gezicht en de stem van het personage Nitara.

De langverwachte game staat gepland voor release op 19 september 2023 en zal beschikbaar zijn op PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en pc via Steam en de Epic Games Store.

