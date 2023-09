De Nintendo Switch 2: geruchten over specificaties en mogelijke releasedatum

Een recent rapport van de bekende videogame-leaker NateTheHate heeft meer details gegeven over de geruchten over de Nintendo Switch 2. Volgens Nate zou het nieuwe systeem achter gesloten deuren aan ontwikkelaars zijn getoond op Gamescom 2023 in Keulen, Duitsland.

Een van de belangrijkste door Nate gedeelde informatie is dat een demo van The Legend of Zelda: Breath of the Wild op het nieuwe systeem draaide met een resolutie van 4K en 60 frames per seconde, met aanzienlijk kortere laadtijden vergeleken met de originele Nintendo Switch. . Dit suggereert dat de Switch 2 mogelijk verbeterde prestatiemogelijkheden heeft, vooral wanneer hij in het dock staat.

Er is ook vermeld dat het nieuwe systeem mogelijk DLSS-technologie (Deep Learning Super Sampling) bevat, met name DLSS 3.5. Het is echter belangrijk op te merken dat de DLSS-implementatie op de Switch 2 mogelijk niet alle functies van de pc-versie bevat.

Een andere demo die op Gamescom werd getoond was naar verluidt The Matrix, die qua visuele kwaliteit, inclusief verbeterde ray tracing-mogelijkheden, op één lijn leek te staan ​​met consoles van de volgende generatie. Er wordt echter gespeculeerd dat deze demo mogelijk niet op native hardware draaide, maar eerder op een pc of ontwikkelkit met vergelijkbare specificaties.

Terwijl discussies op Gamescom een ​​mogelijke releasedatum in maart 2024 aangaven, uitte NateTheHate zijn onzekerheid over de vraag of deze datum verwijst naar de officiële onthulling of de daadwerkelijke lancering van de Nintendo Switch 2.

Wat betreft achterwaartse compatibiliteit: er is geen definitieve informatie over de vraag of het nieuwe systeem compatibel zal zijn met games die voor de originele Nintendo Switch zijn uitgebracht.

Hoewel deze details een intrigerend kijkje bieden in de geruchten over de Nintendo Switch 2, is het belangrijk om deze informatie met voorzichtigheid te benaderen, aangezien deze nog steeds gebaseerd is op niet-geverifieerde lekken. Alleen de tijd zal leren of deze geruchten kloppen, en fans kijken reikhalzend uit naar officiële aankondigingen van Nintendo zelf.

Bronnen: NateTheHate, Reddit