Beendermeelboerderijen maken in Minecraft

Beendermeel is een handig item in Minecraft dat de groei van gewassen versnelt. Het kan worden verkregen door het uit botten te maken of door volledige composteerders te gebruiken. Dit artikel onderzoekt twee methoden om beendermeel te verbouwen in Minecraft: de crop farm-methode en de skeleton spawner-methode.

Beendermeelboerderij met gewassen

Eén manier om automatisch beendermeel te verkrijgen is door een akkerbouwbedrijf op te zetten en de gewassen te gebruiken om compostbakken te vullen. Suikerriet is het beste gewas om voor deze boerderij te gebruiken, omdat het een kans van 50% heeft om het niveau van de composteerder met één te verhogen.

Om deze boerderij te creëren, moeten spelers een composteerapparaat opzetten dat is verbonden met hoppers en kisten. Dit zorgt ervoor dat alle gewassen naar de composteerder worden gevoerd. Een kist is verbonden met drie trechters, waarop drie composters zijn geplaatst. Er wordt nog een set van drie trechters bovenop deze composters geplaatst, en een mijnkartrechter loopt langs rails die worden aangedreven door een redstone-blok.

Het tweede deel van de boerderij omvat het creëren van een automatische suikerrietbreker met behulp van waarnemersblokken en zuigerblokken. De waarnemersblokken merken de groei van suikerriet op en activeren de zuigerblokken, die de gewassen breken. De gebroken gewassen worden vervolgens door de mijnkartrechter opgezogen en overgebracht naar de composteerder. Zodra de composter gevuld is met compost, wordt het beendermeel eruit gehaald en in de kist bewaard.

Beendermeelboerderij met Skeleton Spawner

Skeletten zijn vijandige bendes die bij hun dood botten laten vallen. Deze botten kunnen worden gebruikt om beendermeel te verkrijgen. Om een ​​beendermeelboerderij met een skeletspawner te creëren, moeten spelers een skeletspawner in een kerker vinden.

Zodra een skeletspawner is gevonden, moeten spelers de afmetingen van de kerker aan alle kanten vergroten, waardoor het spawnerblok in de lucht blijft hangen. Er moet een plaat bovenop het spawnerblok worden geplaatst om te voorkomen dat mobs er bovenop kunnen spawnen.

Vervolgens kan water uit emmers naar één kant van de kamer worden gevlogen om een ​​moordkamer te creëren. Aan de andere kant van de moordkamer moet een ander gebied worden gecreëerd waar spelers kunnen staan ​​en gemakkelijk skeletten kunnen doden.

Aan het einde van de moordkamer moet een trechter- en kistsysteem worden opgesteld om alle druppels van de dode skeletten te verzamelen. Ten slotte kunnen spelers alle lichtbronnen verwijderen om de skeletten te spawnen. De skeletten stromen naar de moordkamer waar spelers ze gemakkelijk kunnen doden zonder schade op te lopen. De botten die door de skeletten vallen, kunnen vervolgens gemakkelijk worden omgezet in beendermeel. Naast beendermeel krijgen spelers ook pijl en boog van deze boerderij.

Deze twee methoden bieden efficiënte manieren om beendermeel te verbouwen in Minecraft, waardoor de landbouw en de groei van gewassen veel sneller en gemakkelijker worden voor spelers.

