Veronica Beard organiseert Fashion Week-diner in restaurant Fotografiska

Veronica Beard organiseerde onlangs een fashionweekdiner in restaurant Veronika in Fotografiska, een moment waar het merk al drie jaar met spanning naar uitkeek. Het diner werd gehouden ter ere van de herfstcampagne van het merk en werd mede georganiseerd door de medeoprichters van Veronica Beard, Veronica Miele Beard en Veronica Swanson Beard, samen met Laura Brown. Het evenement werd bijgewoond door opmerkelijke gasten zoals Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine en Sutton Foster.

De lobby van het restaurant was versierd met stapels gedrukte kranten met campagnebeelden en de herfstmantra van het merk: "Breaking news: vrouwen willen kleding die ze ook daadwerkelijk kunnen dragen." Mindy Kaling, een van de gasten, uitte haar bewondering voor het merk en zei dat ze de kleding flatterend vindt en perfect past bij haar levensstijl als schrijver en artiest.

Na het hoofdgerecht van het diner arriveerden de bedienden bij elke tafel met zilveren schalen met sleutelhangers. Deze sleutelhangers konden bij de “jassencheck” worden ingewisseld voor een blazer met Veronica Beard-embleem, compleet met een pochet met monogram. Gasten die meer stukken van het merk willen kopen, kunnen later deze week de SoHo-boetiek bezoeken, waar Laura Brown mede-organisator zal zijn van een liefdadigheidswinkelevenement ten behoeve van de AIDS-non-profitorganisatie (Red).

Tijdens het diner sprak Veronica Swanson Beard de zaal toe en benadrukte dat het merk gefocust is op er goed uitzien, je goed voelen en goed doen. Ze uitte haar dankbaarheid voor het huidige moment en de mogelijkheid om het herfstseizoen te vieren. Veronica Miele Beard herhaalde dit sentiment en zei dat ze geloven in het belang van het geven van een goed gevoel aan anderen, terwijl ze er ook goed uitzien en goed doen.

Over het geheel genomen was het Fashion Week-diner van Veronica Beard in Veronika een feestelijk evenement dat de herfstcampagne van het merk onder de aandacht bracht en opmerkelijke gasten uit de mode- en entertainmentindustrie samenbracht.

