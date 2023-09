Veronica Beard viert herfstcampagne met Fashion Week-diner

By

Veronica Beard organiseerde onlangs een fashionweekdiner in Veronika, het restaurant van Fotografiska, om de lancering van hun herfstcampagne te vieren. Het diner werd mede georganiseerd door medeoprichters Veronica Miele Beard en Veronica Swanson Beard, samen met Laura Brown. Opmerkelijke gasten waren onder meer Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan en zus Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine en Sutton Foster.

De herfstcampagne van het merk werd prominent weergegeven in het hele restaurant, met campagnebeelden en de herfstmantra-slash-kop van het merk: "Breaking news: Women willen kleding die ze ook daadwerkelijk kunnen dragen."

Mindy Kaling, een fan van het merk, sprak haar bewondering uit voor de flatterende kleding van Veronica Beard. Ze stelde dat de blazers bijzonder geschikt zijn voor haar schrijverskant. Ze was tijdens de Fashion Week ook aanwezig bij de show van Ralph Lauren en de US Open.

Tijdens het diner waren de gasten aangenaam verrast toen de obers hen zilveren schalen met daarin sleutelhangers overhandigden. Deze sleutelhangers konden bij “jassencontrole” worden ingewisseld voor een blazer met Veronica Beard-embleem, compleet met een pochet met monogram.

Voor degenen die meer van het merk willen ontdekken, zal later deze week een liefdadigheidswinkelevenement worden georganiseerd door Laura Brown in de SoHo-boetiek ten behoeve van de AIDS-non-profitorganisatie (Red).

Veronica Swanson Beard sprak de gasten aan het begin van het diner toe en benadrukte de focus van het merk op er goed uitzien, je goed voelen en goed doen. Ze uitte haar dankbaarheid voor de mogelijkheid om het herfstseizoen in de snelle mode-industrie te vieren.

In overeenstemming met Swanson Beard benadrukte Veronica Miele Beard het belang van het geven van een goed gevoel aan anderen, door te stellen dat er goed uitzien en goed doen hand in hand kunnen gaan.

Bron: Dit artikel is gebaseerd op het bronartikel “Veronica Beard Celebrations Fall Campaign With Fashion Week Dinner” van Emily Mercer voor WWD.