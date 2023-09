Maak kennis met de Xbox Mastercard: een creditcard voor gameliefhebbers

Microsoft staat op het punt een spannend nieuw product voor gameliefhebbers te lanceren: de Xbox Mastercard. Deze door Barclays uitgegeven creditcard zonder jaarlijkse kosten is exclusief beschikbaar voor Xbox-testers in de VS en biedt gamers een unieke kans om punten te verdienen die kunnen worden ingewisseld voor Xbox-games en add-ons.

In tegenstelling tot Microsoft Rewards werkt de Xbox Mastercard als een afzonderlijk beloningssysteem. Kaarthouders kunnen één kaartpunt verdienen voor elke bestede $ 1, waarbij 1,500 kaartpunten gelijk staan ​​aan een cadeaubon van $ 15 die kan worden ingewisseld in de online Xbox-winkel van Microsoft. Bovendien hebben Xbox Mastercard-bezitters de kans om vijf punten te verdienen voor elke $ 1 die wordt uitgegeven aan in aanmerking komende producten uit de online Microsoft Store, evenals drie punten voor elke $ 1 die wordt uitgegeven aan streamingdiensten zoals Netflix en Disney Plus, en bezorgdiensten zoals Grubhub en DoorDash.

Er zijn ook exclusieve voordelen beschikbaar voor nieuwe kaartleden. Ze kunnen een bonus van 5,000 punten verdienen (equivalent aan een waarde van $ 50) na hun eerste aankoop, naast een abonnement van drie maanden op Xbox Game Pass Ultimate. Dit lidmaatschap van drie maanden kan zelfs cadeau worden gedaan aan vrienden of familie.

De Xbox Mastercard biedt verschillende ontwerpopties waaruit je kunt kiezen en kan worden gepersonaliseerd met een unieke gamertag. Vanaf 21 september kunnen Xbox Insiders in de continentale VS, Alaska en Hawaï deze opwindende creditcard aanvragen.

Het is vermeldenswaard dat dit de eerste keer in meer dan tien jaar is dat Microsoft een Xbox-creditcard aanbiedt. Eerder voorzag het bedrijf Xbox Live-abonnees in 2005 van een gratis Xbox Live Diamond-klantenkaart, die kortingen bood bij deelnemende retailers. Sony heeft ook een soortgelijke creditcard, de PlayStation-creditcard, waarmee gebruikers punten kunnen verzamelen voor gaming-gerelateerde aankopen.

De Xbox Mastercard vertegenwoordigt een innovatieve manier voor gamers om beloningen te verdienen terwijl ze zich overgeven aan hun favoriete hobby. Met zijn vele voordelen en exclusieve aanbiedingen zal deze creditcard zeer gewild zijn bij gameliefhebbers in de Verenigde Staten.

