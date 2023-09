De aanpak van Microsoft bij het oplossen van concurrentieproblemen: vooruitlopen op onderzoeken en concessies doen

By

Microsoft hanteert een proactieve aanpak bij het aanpakken van concurrentieproblemen door aanbiedingen te doen aan toezichthouders voordat onderzoeken escaleren. Terwijl Google en Amazon met een juridische strijd worden geconfronteerd, heeft Microsoft een andere aanpak geprobeerd om potentiële regelgevende maatregelen voor te blijven.

Onlangs probeerde Microsoft vooruit te lopen op een onderzoek van de Europese Commissie naar zijn samenwerkingsapp Teams door aan te kondigen de dienst te scheiden van zijn andere Office-applicaties in de EU. Bovendien bood Microsoft, in zijn poging om goedkeuring te krijgen voor de overname van Activision Blizzard ter waarde van $ 75 miljard, aan om zijn streamingrechten voor games buiten de EU aan Ubisoft te verkopen. Deze stappen waren bedoeld om de zorgen rond monopolisering in de opkomende markt voor cloudgaming weg te nemen.

Het bedrijf heeft ook gewerkt aan het oplossen van regelgevingsproblemen met betrekking tot zijn cloudlicentiepraktijken. Klanten hebben hun ontevredenheid geuit over de licentiewijzigingen van Microsoft, die hen naar verluidt ertoe aanzetten de eigen clouddiensten van het bedrijf aan te schaffen in plaats van te kiezen voor concurrenten als Amazon of Google.

De vrijwillige concessies van Microsoft hebben gemengde reacties opgeleverd. Hoewel sommigen dit zien als positieve stappen om concurrentieproblemen in een vroeg stadium aan te pakken, beschuldigen rivalen het bedrijf ervan halve maatregelen te nemen en misleidende tactieken te gebruiken. Critici beweren dat Microsoft pas in actie komt als de schade al is aangericht, en dat haar concessies bedoeld zijn om de aandacht af te leiden van ernstiger wandaden.

Het aanbod van Microsoft om zijn cloudstreamingrechten voor games te verkopen lijkt bijvoorbeeld de toekomstige beslissingsmacht naar Ubisoft te verschuiven. Dit weerhoudt Microsoft er echter niet van om de markt voor cloudgaming te betreden of te profiteren als groothandelaar van cloudgames die via Ubisoft worden verkocht, waardoor critici de werkelijke impact van de concessie in twijfel trekken.

Het besluit van Microsoft om Teams los te koppelen van Office-applicaties in de EU wordt daarentegen als laat beschouwd, omdat de schade al is aangericht: maandelijks gebruiken meer dan 300 miljoen mensen Teams. Desalniettemin kan de actie van het bedrijf de potentiële regeldruk van de Europese Commissie helpen verlichten, terwijl andere mondiale toezichthouders mogelijk ook soortgelijke concessies willen doen.

Hoewel Microsoft er de afgelopen tijd in is geslaagd de aandacht van de toezichthouders te ontwijken, vormen zorgen over de cloudlicentiepraktijken een aanzienlijke uitdaging. Uit onderzoek uitgevoerd door CISPE, een Europese groep uit de cloud computing-industrie, blijkt dat Microsoft miljarden dollars heeft verdiend door zijn licentievoorwaarden. Toezichthouders, waaronder de Europese Commissie, de Amerikaanse Federal Trade Commission en de Britse Competition and Markets Authority, zijn begonnen deze kwestie te onderzoeken.

De proactieve benadering van Microsoft bij het aanpakken van concurrentieproblemen weerspiegelt haar poging om potentiële regelgevende maatregelen voor te blijven. De uitdagingen die voortvloeien uit de zorgen over cloudlicenties, die van invloed zijn op de kernactiviteiten van het bedrijf, zullen echter niet eenvoudig worden opgelost.

