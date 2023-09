Microsoft blokkeert printerstuurprogramma's van derden in Windows Update voor verbeterde beveiliging

Microsoft heeft een belangrijke wijziging aangekondigd in de strategie voor printerstuurprogramma's, waaronder het blokkeren van de levering van printerstuurprogramma's van derden via Windows Update. Het bedrijf is van plan deze verschuiving de komende vier jaar geleidelijk door te voeren om de algehele beveiliging van het Windows-ecosysteem te verbeteren.

Vanaf de release van Windows 10 21H2 biedt Microsoft ingebouwde ondersteuning voor Mopria-compatibele printerapparaten via de Microsoft IPP Class Driver. Dit betekent dat fabrikanten van printapparatuur niet langer hun eigen installatieprogramma's, stuurprogramma's of hulpprogramma's hoeven te leveren. Het doel van Microsoft is om het afdrukproces te stroomlijnen en de beveiligingsrisico's die gepaard gaan met printerstuurprogramma's van derden te elimineren.

Om de beveiliging nog verder te verbeteren, introduceert Microsoft een nieuwe standaardafdrukmodus die stuurprogramma's van derden voor afdrukdoeleinden uitschakelt. Deze stap is een reactie op het feit dat beveiligingsproblemen in printerstuurprogramma's vaak gedurende langere perioden onopgemerkt zijn gebleven, wat aanzienlijke risico's voor gebruikers met zich meebrengt.

De veranderingen in de printerdriverstrategie zullen geleidelijk worden doorgevoerd. Tegen 2025 accepteert Microsoft geen stuurprogramma's meer van printerleveranciers, en zullen nieuwe printerstuurprogramma's van derden niet langer via Windows Update worden gepubliceerd. In 2026 zal de rangschikking van printerstuurprogramma's worden aangepast om prioriteit te geven aan interne Windows IPP-klasse stuurprogramma's. Vanaf 2027 worden updates van printerstuurprogramma's van derden alleen via Windows Update geleverd als ze beveiligingsoplossingen bieden.

Gebruikers hebben echter nog steeds de mogelijkheid om printerstuurprogramma's rechtstreeks vanaf de websites van leveranciers te installeren als zelfstandige installatiepakketten. Bestaande printerstuurprogramma's van derden blijven werken op alle Windows-versies, zelfs nadat ze niet langer via Windows Update worden gepubliceerd.

Microsoft zal ook beveiligingspatches blijven uitgeven voor oudere printerstuurprogramma's zolang de respectieve Windows-versies binnen hun ondersteuningslevenscyclus vallen.

Deze stap van Microsoft heeft tot doel een veiliger en moderner printsysteem voor Windows-gebruikers op te zetten. Het biedt een gestroomlijnde en gecentraliseerde aanpak voor printerstuurprogramma's en minimaliseert tegelijkertijd de potentiële beveiligingsrisico's die gepaard gaan met software van derden.

