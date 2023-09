Microsoft introduceert Copilot-auteursrechtverplichting om commerciële klanten te vrijwaren

Microsoft heeft een belangrijke stap gezet in het geruststellen van zijn commerciële klanten door de Copilot Copyright Commitment te introduceren. Deze toezegging garandeert schadeloosstelling voor commerciële gebruikers van de Copilot AI-services van Microsoft. Deze stap bouwt voort op de eerdere aankondiging van het bedrijf in juni, waarin het een AI Assurance Program heeft opgezet om ervoor te zorgen dat de AI-applicaties die op zijn platforms worden ingezet, voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten.

In een blogpost ging Brad Smith, vice-voorzitter en president van Microsoft, samen met algemeen adviseur Hossein Nowbar in op de zorgen van klanten over mogelijke claims wegens inbreuk op het auteursrecht die voortkomen uit het gebruik van generatieve AI. Volgens de toezegging zal Microsoft, als een derde partij een rechtszaak wegens inbreuk op het auteursrecht aanspant tegen een commerciële klant wegens het gebruik van de Copilots van Microsoft of de gegenereerde output ervan, de klant verdedigen en eventuele nadelige vonnissen of schikkingen die uit de rechtszaak voortvloeien, vergoeden. Deze bescherming is echter alleen van toepassing als de klant gebruik heeft gemaakt van de vangrails en inhoudfilters die in de producten van Microsoft zijn geïntegreerd.

Om de zorgen van klanten weg te nemen, neemt Microsoft essentiële vangrails op in zijn Copilot-services om de auteursrechten van makers van inhoud te respecteren. Door deze waarborgen te implementeren, wordt de kans op het genereren van inbreukmakende inhoud aanzienlijk verminderd. Niettemin moeten klanten zich aan deze beschermende maatregelen houden om naleving van de auteursrechtregelgeving te garanderen.

Door de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het aanpakken van auteursrechtproblemen, streeft Microsoft ernaar zijn klanten te ondersteunen en potentiële juridische risico's die gepaard gaan met het gebruik van zijn producten te beperken. De Copilot Copyright Commitment strekt zich uit tot verschillende Microsoft-services, waaronder Bing Chat Enterprise, Microsoft 365 Copilot, Windows Copilot, Dynamics 365 Copilot, Power Platform Copilot, Viva Sales Copilot, GitHub Copilot, Power BI Copilot en Microsoft Security Copilot. Consumentendiensten zoals Bing Chat vallen echter niet onder deze toezegging, waardoor er ruimte is voor speculatie over hoe Microsoft dit aspect in de toekomst zal aanpakken.

Dit initiatief van Microsoft toont aan dat het zich inzet voor het beschermen van de belangen van zijn klanten en het faciliteren van verantwoord AI-gebruik. Met de Copilot Copyright Commitment kunnen commerciële klanten vol vertrouwen gebruik maken van de AI-services van Microsoft, terwijl ze de risico's die gepaard gaan met mogelijke claims voor inbreuk op het auteursrecht tot een minimum beperken.

Definities:

– Copilot AI-services: AI-services geleverd door Microsoft die gebruikers helpen bij het genereren van inhoud.

– Inbreuk op het auteursrecht: ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.

– Schadeloosstelling: Bescherming tegen financiële verliezen als gevolg van juridische claims of aansprakelijkheden.

Bronnen:

– Microsoft: blogpost door Brad Smith en Hossein Nowbar (geen URL opgegeven)