De Microsoft Surface Duo ontvangt geen software-updates meer

De Microsoft Surface Duo, uitgebracht in september 2020, heeft het einde van zijn software-updatetraject bereikt. Vanaf nu ontvangt het toestel geen Android-versie-upgrades en beveiligingspatches meer. Dit nieuws kan gebruikers teleurstellen die drie jaar softwareondersteuning waren beloofd toen ze het opvouwbare apparaat kochten.

Toen de Surface Duo werd gelanceerd, was Android 10 vooraf geïnstalleerd. Microsoft verzekerde gebruikers dat ze drie jaar lang Android-beveiligingsupdates en besturingssysteemupgrades zouden ontvangen. Het toestel kreeg tijdens zijn levensduur echter slechts twee Android-versie-upgrades. In januari 2022 werd het geüpdatet naar Android 11 en later in oktober ontving het de Android 12L-update. Helaas zal Android 12L de laatste Android-versie-upgrade zijn voor de Surface Duo.

Het gebrek aan softwareondersteuning voor een apparaat met een prijskaartje van $ 1,399 is zeker teleurstellend voor gebruikers. Het laat hen achter met een apparaat dat mogelijk niet over de nieuwste functies of beveiligingsverbeteringen beschikt.

Aan de andere kant krijgt de Microsoft Surface Duo 2, uitgebracht in oktober 2021, ook slechts drie jaar softwareondersteuning. Het draait momenteel op Android 11 en ontving de Android 12L-update in oktober 2022. Microsoft heeft echter nog niet bevestigd of de Surface Duo 2 nog verdere Android OS-upgrades zal ontvangen voordat de ondersteuning in oktober 2024 eindigt.

Het is essentieel dat gebruikers bij het nemen van een aankoopbeslissing rekening houden met de levensduur van de softwareondersteuning van een apparaat. Hoewel de Surface Duo en Surface Duo 2 unieke functies en vormfactoren boden, kunnen de beperkte software-updates hun bruikbaarheid op de lange termijn beïnvloeden.

Concluderend zal de Microsoft Surface Duo-lijn geen software-updates meer ontvangen, inclusief Android-versie-upgrades en beveiligingspatches. Hierdoor blijven gebruikers achter met apparaten die niet de nieuwste functies en verbeteringen ontvangen. Gebruikers moeten rekening houden met de levensduur van een apparaat voor softwareondersteuning voordat ze een aankoopbeslissing nemen, vooral voor apparaten in de hogere prijsklasse.

