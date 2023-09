Microsoft beëindigt updates voor de originele Surface Duo en laat klanten teleurgesteld achter

By

De originele Microsoft Surface Duo, uitgebracht in 2020, heeft het einde van zijn software-updates bereikt, waardoor klanten teleurgesteld achterblijven. Het unieke apparaat met twee schermen werd op de markt gebracht als een productiviteitstool met verbeterde multitasking-mogelijkheden. Uit de eerste beoordelingen kwamen echter aanzienlijke softwareproblemen naar voren, hoewel de hardware werd geprezen.

Microsoft beloofde drie jaar software-updates voor de Surface Duo, maar de updates kwamen traag op gang. Het bedrijf bracht begin 11 een update voor Android 2022 uit, enkele maanden later dan gepland. Dit werd gevolgd door de komst van Android 12L voor zowel de originele Surface Duo als het vervolg later in 2022.

Helaas zal Android 12L de laatste update zijn voor de originele Surface Duo. Een Microsoft-ondersteuningspagina bevestigt dat updates voor het toestel, inclusief volledige OS- en beveiligingsupdates, op 10 september 2023 zijn geëindigd. Desondanks is er nooit een Android 13-update uitgebracht voor de Surface Duo, ook al had Google de update ruim een ​​jaar uitgebracht geleden. Dit betekent dat klanten die de $ 1,400 kostende telefoon van Microsoft kochten minder OS-updates ontvingen vergeleken met Google Pixel- en Samsung Galaxy-apparaten.

Ook voor de Surface Duo 2 ziet de toekomst er niet veelbelovend uit. De verwachting is dat het in oktober 2024 de ondersteuning zal verliezen, en er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een officiële Android 13-release voor het toestel. Microsoft lijkt afstand te hebben genomen van de vormfactor met twee schermen, en rapporten suggereren dat het bedrijf een opvouwbaar apparaat plant dat vergelijkbaar is met Samsung's Galaxy Z Fold en Google's Pixel Fold.

Hoewel de originele Surface Duo mogelijk geen updates meer ontvangt, geeft de beslissing van Microsoft om zich voor zijn toekomstige apparaten te concentreren op een andere vormfactor aan dat het bedrijf zich inzet voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Voor bestaande Surface Duo-bezitters zorgt het gebrek aan updates echter voor een gevoel van teleurstelling en een verlangen naar meer ondersteuning van Microsoft.

