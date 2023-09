The Astral Purple: Microsoft kondigt nieuwe Xbox draadloze controller aan

By

Microsoft heeft zijn nieuwste toevoeging aan de Xbox-reeks draadloze controllers onthuld, de Astral Purple. Deze nieuwe release toont een dieppaarse voorkant in combinatie met een witte achterkant, die doet denken aan het ontwerp van de eerdere Velocity Green-controller.

De Astral Purple Xbox-controller beschikt over alle functies die je zou verwachten, inclusief gestructureerde bumpers en triggers voor betere grip, een speciale Share-knop voor het moeiteloos delen van gameplay-momenten en een 3.5 mm-aansluiting voor het aansluiten van audioapparaten.

Het hele jaar door heeft Microsoft verschillende opvallende controllerontwerpen geïntroduceerd om aan verschillende voorkeuren te voldoen. Onder deze releases bevinden zich de “dynamische” Stormcloud Vapour, die wordt geleverd met een opvallende achtergrond, en de Starfield-controller in beperkte oplage.

In tegenstelling tot de Velocity Green-lancering lijken er geen extra tie-in-producten of accessoires beschikbaar te zijn voor de Astral Purple. Dus als je hoopte te kunnen accessoriseren met een bijpassende Xbox-hoodie of een bijbehorend snellaaddock, heb je deze keer misschien pech.

De Astral Purple Xbox draadloze controller, die £ 60 / $ 65 kost, wordt op 19 september gelanceerd. Pre-orders voor deze nieuwe kleurvariant zijn al beschikbaar via de Microsoft Store.

Over het geheel genomen biedt de Astral Purple nog een stijlvolle en veelzijdige optie voor gamers om hun Xbox-game-ervaring te personaliseren. Met zijn levendige kleurenschema en betrouwbare functies zal deze controller zeker fans aanspreken die hun collectie willen upgraden of uitbreiden.

Definities:

– Xbox draadloze controller: een draagbaar apparaat dat is ontworpen voor gebruik met Xbox-gameconsoles, waarmee spelers hun gameplay draadloos kunnen besturen.

– Getextureerde bumpers en triggers: de knoppen op de controller die speciaal zijn ontworpen om spelers een tactiele en verbeterde grijpervaring te bieden.

– 3.5 mm-aansluiting: een standaard audio-aansluiting waarmee gebruikers externe audioapparaten, zoals hoofdtelefoons of luidsprekers, op de Xbox-controller kunnen aansluiten.

Bronnen:

– Origineel artikel: [Brontitel]

– Afbeeldingsbron: [Afbeeldingstitel]