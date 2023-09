Microsoft introduceert Copilot-auteursrechtverplichting om gebruikers te beschermen

Microsoft heeft onlangs de Copilot Copyright Commitment aangekondigd, die tot doel heeft Copilot-klanten te beschermen tegen claims wegens inbreuk op het auteursrecht. Op grond van deze toezegging zal Microsoft, als een derde partij een commerciële klant aanklaagt wegens schending van het auteursrecht in verband met het gebruik van de Copilots van Microsoft of de output die zij genereren, de juridische verdediging op zich nemen en eventuele schade en juridische kosten vergoeden.

Het initiatief omvat verschillende diensten, waaronder Microsoft 365 Copilot voor Word, Excel, PowerPoint, GitHub Copilot en Bing Chat Enterprise. Microsoft wil duidelijkheid bieden aan klanten die Copilot-services gebruiken en de output die ze produceren, en hen ervan verzekeren dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over mogelijke auteursrechtclaims.

Microsoft erkent de zorgen rond auteursrecht bij het gebruik van generatieve AI-uitvoer. Auteurs en kunstenaars maken zich uiteraard zorgen over de manier waarop hun werk wordt gebruikt om AI-modellen te trainen. Microsoft wil deze zorgen echter wegnemen door de verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele juridische risico's die verband houden met auteursrechtelijke uitdagingen.

De toezegging is vooral opmerkelijk omdat Microsoft zelf vorig jaar te maken kreeg met een Copilot-rechtszaak over auteursrechten. De rechtszaak beweerde dat Microsoft, GitHub en partner OpenAI openbare code hadden geschraapt om hun machine learning-model, Codex en Copilot-programmeerassistent te trainen. Microsoft is van mening dat de rechtszaak geen auteursrechtelijk beschermde werken specificeert die zijn misbruikt en benadrukt het concept van redelijk gebruik, dat in bepaalde situaties het ongelicentieerde gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken toestaat.

Microsoft benadrukt zijn gevoeligheid voor de zorgen van auteurs en erkent dat generatieve AI nieuwe publieke beleidskwesties met zich meebrengt. Het bedrijf beweert dat het voor auteurs van cruciaal belang is om de controle te behouden over hun rechten onder de auteursrechtwetgeving en een eerlijke vergoeding te ontvangen voor hun creaties.

Daarnaast heeft Microsoft filters en andere technologieën geïmplementeerd om de kans te verkleinen dat Copilots inbreukmakende inhoud genereren. Om in aanmerking te komen voor schadevergoedingsdekking moeten klanten de meegeleverde vangrails en inhoudfilters gebruiken. Bovendien kunnen klanten geen gegevens in een Copilot-service invoeren als ze niet over de juiste rechten beschikken om deze te gebruiken.

Het is belangrijk op te merken dat de Copilot Copyright Commitment van Microsoft geen invloed heeft op het standpunt van het bedrijf over het claimen van intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van zijn Copilot-services.

