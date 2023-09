Microsoft brengt nieuwe Paint-functie uit voor achtergrondverwijdering op Windows 11

Microsoft introduceert een nieuwe versie van zijn Paint-applicatie voor Windows 11 Insiders, waarmee gebruikers eenvoudig achtergronden uit afbeeldingen kunnen verwijderen. Deze functie is toegankelijk via de knop 'Achtergrond verwijderen' in het gedeelte 'Afbeelding' van de werkbalk. Het werkt door het hoofdonderwerp in een foto te isoleren en de hele achtergrond te verwijderen, ongeacht de complexiteit ervan.

Met de mogelijkheid om het gebied voor achtergrondverwijdering te specificeren met behulp van de rechthoekselectiefunctie, hebben gebruikers meer controle over het proces. Deze nieuwe update is bedoeld om een ​​snelle en gemakkelijke oplossing te bieden voor degenen die achtergronden moeten verwijderen zonder de noodzaak van geavanceerde fotobewerkingstoepassingen.

De update komt na een onbedoelde Paint-update die een Microsoft-vertrouwelijkheidsbanner bevatte. Dit probleem is opgelost met de nieuwste versie, 11.2306.30.0, die de functie voor het verwijderen van de achtergrond bevat. Als de update nog niet beschikbaar is, wordt gebruikers geadviseerd geduld te hebben, aangezien Microsoft deze blijft uitrollen naar alle Windows 11-gebruikers.

De toevoeging van de functie voor het verwijderen van achtergronden aan Microsoft Paint toont de inzet van het bedrijf om de ingebouwde tools te verbeteren en gebruikers meer functionaliteit te bieden. Met deze update kunnen Windows 11 Insiders moeiteloos met een paar klikken achtergronden uit afbeeldingen verwijderen. Deze functie is met name handig voor taken zoals het maken van professionele presentaties, het ontwerpen van afbeeldingen of het verbeteren van persoonlijke foto's.

Bronnen:

BeginnersWeb

Definities:

Microsoft Paint: Een ingebouwde rastergrafische editor ontwikkeld door Microsoft waarmee gebruikers digitale afbeeldingen kunnen maken, bewerken en manipuleren.

Achtergrond verwijderen: Het proces waarbij het hoofdonderwerp in een afbeelding wordt geïsoleerd en de achtergrond wordt verwijderd, waardoor het onderwerp op een transparante of nieuwe achtergrond wordt geplaatst.