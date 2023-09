Microsoft Paint in Windows 11 introduceert het hulpprogramma voor achtergrondverwijdering

Microsoft heeft een grote stap gezet in de richting van het verbeteren van de mogelijkheden van zijn Paint-app in Windows 11 met de introductie van een tool voor het verwijderen van achtergronden. Vergelijkbaar met de functionaliteit in Adobe Photoshop, stelt deze functie Windows-gebruikers in staat eenvoudig achtergronden uit afbeeldingen te verwijderen met slechts een enkele klik, waardoor grafische bewerkingstaken worden gestroomlijnd.

Om van deze krachtige tool te profiteren, moeten gebruikers er eerst voor zorgen dat ze de nieuwste versie van de Paint-app hebben geïnstalleerd. Ze kunnen de Windows 11 Paint-app updaten naar versie 11.2306.30 via de Microsoft Store. Eenmaal bijgewerkt, kunnen gebruikers de app starten en de afbeelding openen die ze willen bewerken op een leeg canvas.

Om toegang te krijgen tot de tool voor het verwijderen van de achtergrond, moeten gebruikers linksboven in de afbeelding kijken en het gedeelte 'Afbeelding' vinden. In deze sectie zullen ze de knop 'Achtergrond verwijderen' zoeken en selecteren. Door op deze knop te klikken, wordt de volledige achtergrond van de afbeelding verwijderd, waardoor alleen de uitsnede van het geselecteerde onderwerp overblijft.

Voor degenen die meer controle willen over het bewerkingsproces, maakt de tool voor achtergrondverwijdering verwijdering op maat mogelijk. Gebruikers kunnen het rechthoekselectiegereedschap gebruiken om het gebied op te geven waarvan ze de achtergrond willen verwijderen, wat een grotere nauwkeurigheid oplevert.

Momenteel is de tool voor het verwijderen van de achtergrond exclusief beschikbaar voor Windows Insiders, en Microsoft heeft geen specifieke tijdlijn gegeven voor de bredere release van de functie. Op basis van eerdere praktijken is het echter waarschijnlijk dat het bedrijf de tool na een paar weken testen naar alle Windows 11-gebruikers zal uitrollen. Daarom is het raadzaam dat gebruikers updates in de gaten houden.

Met de toevoeging van de tool voor het verwijderen van achtergronden maakt Microsoft Paint in Windows 11 grafische bewerking toegankelijker en efficiënter voor creatieve gebruikers. Deze functie vereenvoudigt het proces van het isoleren van onderwerpen van hun achtergrond, en hoewel deze momenteel beperkt is tot Windows Insiders, wordt verwacht dat deze in de nabije toekomst algemeen beschikbaar zal worden.

