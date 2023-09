Maak kennis met de Xbox Mastercard: Gamers' Dream Card voor Xbox Insiders

By

Microsoft heeft zojuist de lancering aangekondigd van de Xbox Mastercard, een creditcard gericht op Xbox Insiders in de Verenigde Staten. Door deze onverwachte stap kunnen gamers bij elke aankoop kaartpunten verdienen en deze inwisselen voor games en andere items op xbox.com.

Voor de Xbox Mastercard, uitgegeven door Barclays, zijn geen jaarlijkse kosten verbonden en deze zullen beschikbaar zijn voor Xbox Insiders die woonachtig zijn in de continentale Verenigde Staten, Alaska en Hawaï. Vanaf 21 september kunnen geïnteresseerden de kaart aanvragen, die gedurende het herfstseizoen in golven wordt vrijgegeven.

Kaarthouders verdienen kaartpunten voor elke bestede dollar. Als u in aanmerking komende producten koopt in de Microsoft Store, krijgt u 5x kaartpunten, terwijl u bij het gebruik van bezorgdiensten voor restaurants zoals Grubhub en DoorDash of streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ 3x kaartpunten verdient. Voor dagelijkse aankopen ontvangen kaarthouders 1x kaartpunten.

Naast deze beloningen biedt Microsoft ook enkele verleidelijke voordelen. Bij uw eerste aankoop verdient u 5,000 kaartpunten, wat overeenkomt met $ 50. Bovendien ontvangen nieuwe Xbox Game Pass-gebruikers drie maanden Xbox Game Pass Ultimate voor hun eerste aankoop, of hebben ze de mogelijkheid om deze cadeau te doen aan een vriend.

Zoals bij elke creditcard is het belangrijk om rekening te houden met het jaarlijkse percentage (JKP). De Xbox Mastercard biedt drie opties: 20.99%, 26.99% of 31.99%, afhankelijk van de kredietwaardigheid van de kaarthouder.

Terwijl gamers hoopten op meer Xbox Game Pass-nieuws, biedt de introductie van de Xbox Mastercard een opwindende kans voor Xbox Insiders om van extra voordelen en beloningen te genieten. Solliciteer snel om jouw game-ervaring naar een hoger niveau te tillen!

Bronnen:

– Xbox Wire-aankondigingspost

– Algemene voorwaarden Xbox Mastercard