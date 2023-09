Microsoft Windows 11 opent nog steeds koppelingen in Microsoft Edge ondanks beloofde wijzigingen

Volgens een recent artikel opent Microsofts Insider-build van Windows 11 nog steeds weblinks in de Microsoft Edge-browser, ondanks de eerdere aankondiging van het bedrijf dat het links zou openen in de standaardbrowser van de gebruiker. Deze verandering moest in overeenstemming zijn met de Europese Digital Services Act en de Digital Markets Act, die vereisen dat “poortwachters” zoals Microsoft zelfvoorkeur moeten vermijden.

Ontwikkelaar Daniel Aleksandersen, die de nieuwe Windows 11 Insider-build testte, ontdekte dat Edge nog steeds geforceerd werd geopend in plaats van de standaardbrowser, ongeacht de locatie van de gebruiker. Aleksandersen merkte ook op dat er geen zichtbare veranderingen waren in Windows 11 Dev Insider als het ging om het openen van links.

Er werd gespeculeerd dat de verandering beperkt zou kunnen blijven tot het aanroepen van applicaties zoals Outlook in plaats van Edge of Windows. In deze gevallen zouden de applicaties worden aangepast om links in de standaardbrowser te openen in plaats van specifiek in Edge. Dergelijke wijzigingen zijn echter niet in de code gevonden.

Dit probleem is niet nieuw, aangezien Aleksandersen eerder een programma heeft gemaakt met de naam EdgeDeflector om het URL-schemagedrag van Edge in Windows 10 te omzeilen. Dit gedrag van Microsoft wordt door sommigen gezien als een manier om zelf de voorkeur te geven aan eigen services boven opties van derden.

Het is vermeldenswaard dat Google zijn eigen URL-schema heeft geïntroduceerd, googlechrome:, om links in Chrome op iOS te openen in plaats van Safari. Microsoft implementeerde later zijn eigen schema, microsoft-edge:, om URL's van Windows-systeemcomponenten te verwerken. Ondanks pogingen van Brave en Mozilla om deze links te onderscheppen, verhinderde Microsoft dat apps van derden zijn tussenkomst terzijde schoven.

Aleksandersen is van mening dat het gedrag van Microsoft inbreuk maakt op de voorkeuren van gebruikers en moeilijk te onderscheiden is van kwaadaardig gedrag. Hij suggereert dat Microsoft zijn URL-schema spaarzamer had kunnen gebruiken voor promoties of Microsoft-accountbeheer.

Concluderend: Microsoft Windows 11 Insider build opent nog steeds links in Microsoft Edge, ondanks beloften om de standaardbrowser van de gebruiker te respecteren. Dit gedrag heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid over zelfvoorkeur en inbreuk op de voorkeuren van gebruikers.