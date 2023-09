Meta's nieuwste update zorgt voor betere avataraanpassing op Quest VR-headsets

By

Meta, voorheen bekend als Facebook, heeft een nieuwe update geïntroduceerd voor zijn Quest VR-headsets, die verbeterde aanpassingsmogelijkheden voor avatars biedt. Met de v57-update kunnen gebruikers het uiterlijk van hun avatar verfijnen, inclusief haar- en wenkbrauwkleur, aanpassing van de huidskleur, make-upkeuzes en gezichtsverf.

De update heeft tot doel de virtual reality-ervaring te verbeteren door gebruikers in staat te stellen avatars te maken die hun echte zelf beter weerspiegelen. Vóór de update konden gebruikers alleen kiezen uit een reeks vooraf geselecteerde haarkleuren, terwijl v57 schuifregelaars in staat stelt de basishaarkleur en highlights te specificeren. Er zijn ook extra make-upopties toegevoegd, zoals blush en gezichtsverf.

Met de aanstaande introductie van avatarpoten wordt verwacht dat de algehele kwaliteit van Meta's avatars aanzienlijk zal verbeteren. De v57-update bevat ook andere verbeteringen, waaronder de mogelijkheid om het verzenden van beeldberichten ongedaan te maken, de rebranding van de Explore-feed naar de Horizon-feed en de verwijdering van gelijktijdig casten naar de Quest mobiele app op iPhones.

Meta's Connect-evenement, gepland voor 27 en 28 september, zal naar verwachting verdere software-updates voor de Quest-headset onthullen. Er wordt verwacht dat het evenement meer details zal geven over de geruchten over Quest 3 en de aanstaande mobiele Horizon Worlds-app, na Meta's recente teaser over Horizon Worlds-nieuws op hun blog.

