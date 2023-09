Xbox en Mastercard kondigen Xbox Mastercard aan met beloningen voor gamers

In een samenwerking tussen Xbox, Barclays en Mastercard is de Xbox Mastercard onthuld als Xbox's allereerste co-branded creditcard in de Verenigde Staten. De kaart, waarvoor geen jaarlijkse vergoeding geldt, biedt een reeks voordelen die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften en voorkeuren van de gaminggemeenschap.

Een van de belangrijkste kenmerken van de Xbox Mastercard is de mogelijkheid voor kaarthouders om beloningen te verdienen voor in aanmerking komende aankopen. Spelers kunnen 5x kaartpunten verdienen op in aanmerking komende producten in de Microsoft Store, 3x kaartpunten op geselecteerde streamingplatforms en eetbezorgdiensten, en 1x kaartpunten op andere dagelijkse aankopen. Bovendien ontvangen nieuwe Game Pass-leden drie maanden Xbox Game Pass Ultimate na hun eerste aankoop.

Kaarthouders kunnen kiezen uit vijf verschillende, op Xbox geïnspireerde kaartontwerpen, en ze hebben zelfs de mogelijkheid om de kaart aan te passen met hun Xbox-gamertag. Met deze functie kunnen spelers hun virtuele game-ervaringen samenvoegen met dagelijkse transacties, waardoor een naadloze verbinding ontstaat tussen hun gaming-passie en dagelijkse activiteiten.

Naast de beloningen en aanpassingsopties biedt de Xbox Mastercard nog andere voordelen, zoals gratis online toegang tot de FICO® Credit Score van kaarthouders, toegang tot exclusieve ervaringen op com voor Mastercard-kaarthouders, en de veiligheid en bescherming die wordt geboden door het Mastercard-netwerk, inclusief ID Theft Protection™, Zero Liability Protection en Global Services voor noodhulp.

Barclays US Consumer Bank, een vooraanstaande creditcarduitgever in de Verenigde Staten, heeft samengewerkt met Xbox en Mastercard om dit unieke product te ontwikkelen. De release van de Xbox Mastercard vertegenwoordigt een spannende mijlpaal in de voortdurende samenwerking tussen Mastercard en Microsoft. De samenwerking tussen de twee bedrijven heeft tot doel de algehele game-ervaring te verbeteren en gamers innovatieve, digitale producten te bieden.

De Xbox Mastercard zal vanaf 50 september in eerste instantie beschikbaar zijn voor gekwalificeerde Xbox Insiders in alle 21 staten. De kaart zal in 2024 geleidelijk worden uitgerold naar het grote publiek in de Verenigde Staten. In aanmerking komende Xbox Insiders kunnen de Xbox Mastercard aanvragen via de Xbox Insider Hub op hun Xbox-console of een Windows-pc nadat ze lid zijn geworden van de Xbox Mastercard Preview.

Met de lancering van de Xbox Mastercard hebben Xbox-spelers nu de kans om beloningen te verdienen en te genieten van unieke ervaringen terwijl ze zich overgeven aan hun favoriete tijdverdrijf. Terwijl de game-industrie zich blijft ontwikkelen, bieden partnerschappen als deze toegevoegde waarde voor gamers en verbeteren ze hun algehele gaming-reis.

Definities:

– Xbox Insiders: een community van Xbox-gebruikers die deelnemen aan het testen en feedback geven over aankomende functies en producten.

– Xbox Game Pass Ultimate: een abonnementsservice die toegang biedt tot een uitgebreide bibliotheek met Xbox-games, waaronder een Xbox Live Gold-lidmaatschap en toegang tot Xbox Game Pass voor pc.

– Gamertag: een unieke gebruikersnaam of alias die door Xbox-gebruikers wordt gebruikt om zichzelf te identificeren in online multiplayer-games en verschillende Xbox-services.

– FICO® Credit Score: een kredietscore van FICO, een bedrijf voor gegevensanalyse, dat de kredietwaardigheid en financiële gezondheid van een individu beoordeelt.