Martini Town: een Hollywood North-backlot in Langley

Martini Town, gelegen in South Langley, is een bloeiende hub voor Hollywood North-producties. Dit pand, eigendom van Martini Film Studios, is omgetoverd tot het stedelijke Chicago, het kleine stadje Main Street USA en diverse andere locaties voor populaire shows en films. Het achterterrein bestaat uit een stadsstraat met winkelpuien, een bioscoop en zelfs een vrijstaand restaurant.

Het idee om Martini Town te creëren als productie-backlot kwam tot bloei in 2021 toen Gemma Martini, oprichter en CEO van Martini Film Studios, de behoefte besefte aan bepaalde productielocaties in Hollywood North. Ze huurde een productieontwerper in om tekeningen te maken en legde deze ter goedkeuring voor. Het was echter een telefoontje van Netflix dat het proces versnelde. Netflix gaf aan dat ze behoefte hadden aan een set in New York en binnen zes weken hadden ze een producer ingehuurd, hun show naar Martini Town gebracht en een indrukwekkende set in New York gebouwd.

Martini Town is sindsdien een go-to-locatie voor producties geworden. Het heeft als achtergrond gediend voor meer dan 30 projecten, waaronder 'Schmigadoon!' van Apple TV. en “Kung Fu” van The CW. Het succes van Martini Town blijkt duidelijk uit het gevarieerde aanbod aan producties die gebruik hebben gemaakt van de backlot.

Hoewel het lot van de serie ‘Grendel’, die meehielp aan de oprichting van Martini Town, onzeker blijft omdat Netflix besloot er niet mee verder te gaan, valt de impact die het had op het Langley-kavel niet te ontkennen. Martini Town is een waardevolle hulpbron geworden voor de filmindustrie in Hollywood North en biedt essentiële locaties en decors voor een breed scala aan producties.

Met zijn veelzijdige backlot en strategische locatie in Langley blijft Martini Town grote productiebedrijven zoals Netflix en Hallmark aantrekken. Het is een waardevolle toevoeging gebleken aan de filmindustrie in Vancouver en biedt een scala aan instellingen om verhalen tot leven te brengen op de grote en kleine schermen.

