Beleggers maken zich op voor een volatiel einde van de week, te midden van zorgen over China en sterke dollar

Beleggers kijken reikhalzend uit naar het einde van de week, omdat zorgen over de beperkingen van China op iPhones en de versterking van de dollar een schaduw blijven werpen op de mondiale markten. Berichten over China dat het gebruik van iPhones door staatswerknemers aan banden legt, hebben geleid tot een aanzienlijke daling van de marktkapitalisatie van Apple, waarbij in slechts twee dagen ongeveer 200 miljard dollar is weggevaagd. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de bredere Amerikaanse technologiesector en heeft geleid tot een daling van de aandelen van grote Apple-leveranciers in Azië. Omdat de inkomsten van Apple sterk afhankelijk zijn van China, waar duizenden werknemers in dienst zijn bij het bedrijf en zijn leveranciers, is de impact van deze beperkingen aanzienlijk.

Tegelijkertijd is het Chinese Huawei Technologies begonnen met de voorverkoop van zijn nieuwe smartphone, de Mate 60 Pro+, wat bijdraagt ​​aan het succes van het Chinese technologiebedrijf om Amerikaanse sancties te omzeilen. Dit draagt ​​verder bij aan de concurrentie en uitdagingen waarmee Apple op de wereldmarkt wordt geconfronteerd.

De stijgende Amerikaanse rente en de verwachtingen van een aanhoudend hoge rente hebben bijgedragen aan de recente kracht van de dollar. De dollar ligt op koers om voor de achtste week op rij winst te boeken ten opzichte van een valutamand. Forexstrategen suggereren dat het overwinnen van de kracht van de dollar tegen het einde van het jaar een uitdaging zal zijn voor de meeste grote valuta. Dit heeft druk uitgeoefend op andere valuta, zoals de lokale yuan en de yen, waarbij de yuan een dieptepunt in 16 jaar bereikte en de yen rond de psychologisch belangrijke grens van 145 per dollar zweefde.

Terwijl Europa wakker wordt, bereiden beleggers zich voor op een potentieel volatiel einde van de week. De pan-Europese STOXX 600-index heeft een verliesreeks van zeven dagen achter de rug, de ergste sinds februari 2018. De marktfocus zal ook verschuiven naar de door schulden geteisterde Franse supermarktketen Casino, nadat deze werd uitgesloten van de Parijse SBF-120 aandelenindex van grote bedrijven. .

Over het geheel genomen heeft de combinatie van zorgen over China en de kracht van de dollar voor onzekerheid en volatiliteit op de wereldmarkten gezorgd. Beleggers houden deze ontwikkelingen en hun potentiële impact op verschillende sectoren en valuta nauwlettend in de gaten, wat een uitdagend einde van de week oplevert.

Definities:

– Marktkapitalisatie: de totale dollarwaarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf.

– Forex: de valutamarkt waar valuta’s worden verhandeld.

– Voorverkoop: de handeling waarbij een product wordt verkocht voordat het officieel aan het publiek wordt vrijgegeven.

– Technologiesector: het deel van de aandelenmarkt dat bedrijven omvat die zich richten op technologiegerelateerde producten en diensten.

Bron: Reuters (Ankur Banerjee)