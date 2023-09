Sensor Tower wordt geconfronteerd met ontslagen en herstructureringen als marktinformatiebedrijf

By

Sensor Tower, een vooraanstaand marktinformatiebureau gespecialiseerd in de app-economie, heeft onlangs een aanzienlijke inkrimping ondergaan, waarbij naar schatting veertig werknemers zijn ontslagen. Opvallende vertrekken zijn onder meer leidinggevenden uit de C-suite, zoals de CMO, de CFO en de Chief Product Officer. De ontslagen hebben gevolgen gehad voor verschillende teams, waaronder de financiële en marketingafdeling.

Hoewel Sensor Tower de ontslagen heeft bevestigd, heeft het bedrijf geen specifieke details verstrekt en beloofd de komende dagen een uitgebreidere verklaring vrij te geven. Volgens Melissa Sheer, publicist voor Sensor Tower, maken de veranderingen deel uit van een noodzakelijke reorganisatie om het bedrijf te positioneren voor voortdurende groei en winstgevendheid onder nieuw senior leiderschap.

Sensor Tower, bekend om het leveren van data en inzichten van derden aan app-ontwikkelaars, merken, marketeers en uitgevers, heeft de afgelopen jaren een substantiële groei doorgemaakt. In 2020 ontving het bedrijf een investering van $ 45 miljoen van Riverwood Capital, waardoor het zijn diensten en klantenbestand kon uitbreiden. De overname van marktinformatiebedrijf Pathmatics in 2021 heeft de positie van Sensor Tower in de markt verder versterkt.

De website van Sensor Tower belicht de partnerschappen met topmerken en bedrijven en vormt een bewijs van de erkenning en relevantie ervan in de sector. De gegevens worden regelmatig geciteerd door gerenommeerde publicaties zoals The Wall Street Journal, Fortune en Bloomberg.

Helaas is het jaar 2023 getuige geweest van talloze ontslagen in de technologie-industrie, met gevolgen voor zowel grote bedrijven als kleinere startups. Bedrijven als Google, Amazon, Microsoft en Yahoo hebben hun toevlucht genomen tot personeelsinkrimpingen, als weerspiegeling van de uitdagingen waarmee veel bedrijven in het huidige economische landschap worden geconfronteerd.

Bron: TechCrunch