Nintendo beëindigt nieuwe contentupdates voor Mario Kart Tour

Nintendo heeft onlangs aangekondigd dat het na 4 oktober geen nieuwe content meer zal uitbrengen voor zijn populaire mobiele racegame Mario Kart Tour. In een in-game bericht dat op sociale media werd gedeeld door een dataminer genaamd OatmealDome, sprak Nintendo zijn dankbaarheid uit aan de community voor het spelen en onthulde dat toekomstige tours in de game zullen bestaan ​​uit inhoud die al is uitgebracht. Dit betekent dat er in de toekomst geen nieuwe cursussen, coureurs, karts of zweefvliegtuigen zullen worden toegevoegd en dat de bestaande inhoud voor onbepaalde tijd zal worden gerecycled.

Ondanks het uitblijven van nieuwe updates meldt Eurogamer dat de game in de nabije toekomst speelbaar zal blijven. Mario Kart Tour, gelanceerd in september 2019, was een groot succes voor Nintendo en genereerde in september 293 wereldwijd ongeveer $2022 miljoen aan inkomsten. De game heeft echter te maken gehad met behoorlijk wat controverse, met kritiek op de ‘Spotlight Pipes' gacha-monteur, die fungeerde als buitdozen met onbekende kansen. Deze pijpen zijn in september 2022 verwijderd, maar Nintendo wordt momenteel geconfronteerd met een class action-rechtszaak van een ouder wiens kind naar verluidt zonder hun medeweten $ 170 aan Spotlight Pipes heeft uitgegeven.

Hoewel er geen nieuwe updates zijn gepland voor Mario Kart Tour, blijft Nintendo werken aan andere mobiele games zoals Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes en Super Mario Run. Daarnaast breidt het bedrijf zijn zakelijke activiteiten uit naar gebieden zoals het organiseren van evenementen, naast het recente succes met The Super Mario Bros. Movie.

Bron: [Voeg bronnaam in]