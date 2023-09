Nintendo stopt met het toevoegen van nieuwe inhoud aan de mobiele Mario Kart Tour-game

By

Nintendo en game-uitgever DeNA stoppen vanaf 4 oktober met het maken van nieuwe content voor de populaire mobiele game Mario Kart Tour. Deze stap suggereert dat Nintendo zijn focus mogelijk verlegt van mobiele games.

Om het jubileum van de game te vieren, wordt er vanaf 20 september nieuwe content uitgebracht als onderdeel van de Anniversary Tour. Na de lancering van de Battle Tour op 4 oktober zal Nintendo echter alleen oude content uitbrengen. Het bedrijf verklaarde: “Er zullen geen nieuwe cursussen, coureurs, karts of zweefvliegtuigen worden toegevoegd na de Battle Tour vanaf 04/10/2023.” Nintendo gaf geen verklaring voor dit besluit, maar sprak de hoop uit dat spelers van het spel zouden blijven genieten.

Mario Kart Tour was een groot succes voor Nintendo en werd na Fire Emblem Heroes de meest verdienende mobiele game. Met 230 miljoen downloads genereerde het ongeveer $ 243 miljoen aan inkomsten. Mobiele games zijn echter verantwoordelijk voor een relatief klein percentage van de totale inkomsten van Nintendo, vergeleken met concurrenten als Activision en Take-Two.

Ondanks het beperkte succes van Nintendo op de mobiele gamingmarkt zijn andere bedrijven in deze sector blijven investeren. Sony is bijvoorbeeld van plan om in 50 ongeveer 2025% van zijn games beschikbaar te hebben op mobiel en pc, waarbij 20% van de nieuwe PlayStation-games voor smartphones wordt ontwikkeld. Om dit doel te bereiken lanceerde Sony vorig jaar de PlayStation Studios Mobile Division.

Het besluit van Nintendo om de toevoeging van nieuwe inhoud aan Mario Kart Tour stop te zetten weerspiegelt de uitdagingen waarmee het bedrijf te maken heeft gehad in de mobiele gaming-industrie. Het valt echter nog te bezien of deze stap een grotere verschuiving in de algemene strategie van Nintendo betekent.

Bronnen:

Videogames Chronicle