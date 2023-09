Sheldon Menery, schepper van Magic: The Gathering's Commander Format, overlijdt

Sheldon Menery, de maker van Commander, de populairste speelstijl voor het ruilkaartspel Magic: The Gathering, is overleden na een zeven jaar durende strijd tegen kanker. Menery's vrouw, Gretchyn Melde, kondigde zijn vreedzame overlijden aan op Facebook, gevolgd door een stroom van condoleances vanuit de tabletop gaming-gemeenschap.

Commander is een multiplayer-formaat van Magic waarmee drie of meer spelers kunnen deelnemen met unieke kaartspellen van 100 kaarten en een uniek leiderskarakter. Oorspronkelijk ontworpen als een spel voor twee spelers, biedt Commander een meer informele gameplay en stimuleert creatieve expressie. Menery zelf had een kenmerkend kaartspel genaamd 'You Did This To Yourself', waarin de kaarten van tegenstanders als wapens tegen hen werden gebruikt.

Het Commander-formaat is voortgekomen uit het Elder Dragon Highlander-formaat (EDH), dat Menery tegenkwam tijdens zijn tijd in het leger. Als hooggeplaatst jurylid bij de Magic Pro Tour speelde Menery een cruciale rol bij het verfijnen en uitbreiden van de EDH-variant, en richtte uiteindelijk het bestuursorgaan van het format op, bekend als The Commander Rules Committee. Deze vrijwilligersorganisatie biedt, in samenwerking met Wizards of the Coast, de uitgever van Magic: The Gathering, richtlijnen voor regelaanpassingen, verboden kaarten en nieuwe kaarten voor het Commander-formaat.

Menery zag Commander als een onderbreking van de competitieve magie en benadrukte het vermogen ervan om met vrienden te delen en ervan te genieten. Zijn bijdragen aan Magic reikten verder dan het Commander-formaat. Hij speelde een belangrijke rol bij het vormgeven van het juryprogramma en diende als Magic-jurylid op niveau 5. Menery was ook een productief schrijver en maker van inhoud, en deelde zijn expertise via artikelen, video's en podcasts.

Wizards of the Coast uitten hun diepe droefheid over het verlies van Sheldon Menery en erkenden zijn belangrijke bijdragen aan de Magic-gemeenschap. Ze prezen Menery als een pionier, beïnvloeder en gerespecteerd lid van de Magic: The Gathering-gemeenschap. Hij laat een blijvende erfenis achter door zijn werk aan het Commander-formaat en zijn toewijding om van de game een gastvrije en plezierige ervaring te maken voor spelers van alle achtergronden.

De impact van Sheldon Menery op de Magic-gemeenschap kan niet genoeg worden benadrukt. Hij zal herinnerd worden vanwege zijn vriendelijkheid, vrijgevigheid en passie voor het spel. Zijn verlies wordt diep gevoeld door degenen die hem kenden, en zijn nalatenschap zal voortleven via talloze spelers.

