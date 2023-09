macOS Sonoma: wat u kunt verwachten van de nieuwste versie van macOS

By

Apple heeft de releasedatum aangekondigd van macOS Sonoma, ook bekend als macOS 14, die op 26 september voor het publiek beschikbaar zal zijn. Deze nieuwste versie van macOS biedt verschillende nieuwe functies die de gebruikerservaring verbeteren en meer op iOS lijken.

Een van de belangrijkste updates in macOS Sonoma is de toevoeging van bureaubladwidgets, waarmee Mac-gebruikers hun bureaublad kunnen aanpassen met handige en interactieve widgets. Deze functie is zeer populair op iOS-apparaten en nu kunnen Mac-gebruikers genieten van hetzelfde gemak en dezelfde functionaliteit.

Videoconferenties zijn een essentieel onderdeel van ons leven geworden en macOS Sonoma wil deze ervaring verbeteren met nieuwe functies. Het besturingssysteem introduceert tools voor het delen van schermen en een Presenter Overlay, waarmee sprekers tijdens videogesprekken voor een gedeeld scherm kunnen bewegen.

Safari, de standaardbrowser in macOS, krijgt ook belangrijke updates in Sonoma. Een van de opvallende toevoegingen zijn browserprofielen, waarmee gebruikers verschillende sets bladwijzers kunnen maken en hun browse-ervaring kunnen aanpassen op basis van hun voorkeuren. Bovendien zal de zoekfunctionaliteit in Safari beter reageren, waardoor gebruikers snellere en nauwkeurigere resultaten krijgen.

Om macOS Sonoma te installeren, heb je een compatibel apparaat nodig. De eerste modellen die dit besturingssysteem ondersteunen, zijn onder meer de MacBook of Mac Mini uit 2018, de iMac uit 2019, de iMac Pro uit 2017, de Mac Pro uit 2019 of de Mac Studio uit 2022. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw apparaat aan de minimale vereisten voldoet om te kunnen profiteren van de bijgewerkte functies en verbeteringen die Sonoma biedt.

Concluderend belooft macOS Sonoma spannende nieuwe functies en verbeteringen voor Mac-gebruikers te bieden. Met desktopwidgets, verbeterde mogelijkheden voor videoconferenties en een sneller reagerende Safari-browser zal deze nieuwste versie van macOS een betere gebruikerservaring en een nauwere integratie met iOS-apparaten bieden.

Definities:

– macOS: een reeks besturingssystemen ontwikkeld door Apple Inc. voor hun Macintosh-computers.

– Sonoma: de codenaam voor de nieuwste versie van macOS, ook wel bekend als macOS 14.

– iOS: het mobiele besturingssysteem ontwikkeld door Apple Inc. voor hun iPhone-, iPad- en iPod Touch-apparaten.

Bronnen:

– Monica Chin, “macOS Sonoma komt op 26 september”, The Verge.