Logitech onthult de Reach-webcam met flexibele scharnierende arm

Logitech heeft zojuist zijn nieuwste webcam aangekondigd, de Reach, met een flexibele en scharnierende arm. Dit innovatieve ontwerp maakt eenvoudige verplaatsing en zelfs naar beneden gerichte videobeelden mogelijk, waardoor het perfect is voor niet-digitale show-and-tell-presentaties. Dankzij de neerwaartse hoek van de camera kunnen gebruikers video opnemen van objecten op hun bureau, waardoor deze ideaal is voor interactieve vergaderingen op afstand, online bijles, livestreams en diverse andere presentaties.

Om een ​​optimale positionering te garanderen, raadt Logitech gebruikers aan eerst de inhoud in te delen die ze willen weergeven, en vervolgens de camera dienovereenkomstig aan te passen. De webcam heeft meerdere scharnierassen, vergelijkbaar met een microfoonstandaard, waardoor een grotere veelzijdigheid wordt geboden bij het vastleggen van verschillende uitkijkpunten. Het beschikt over een knop voor verticale beweging, een verliesvrije zoomfunctie tot 4.3x en een handgreep voor verticale aanpassingen. De webcam bevat ook ingebouwde begeleidingsindicatoren om het beeld rechtop te houden terwijl de camera beweegt.

De Reach-webcam is een verbeterde versie van Logitechs populaire Streamcam, met verbeterde glasoptiek en een nieuwe slimme autofocusfunctie. Het biedt 1080p/60fps videomogelijkheden en biedt een plug-and-play-ervaring door verbinding te maken via USB en naadloos te integreren met de meeste computers en streamingplatforms. Bovendien wordt het geleverd met een onopvallende randklem voor een compactere gebruikerservaring.

Logitech heeft de exacte prijs- en beschikbaarheidsgegevens voor de Reach-webcam niet bekendgemaakt. Volgens een enquête op de officiële website kunnen early adopters echter een kortingsprijs tussen de $300 en $400 verwachten. Logitech zal met name Indiegogo Enterprise gebruiken voor de financiering van de camera, in plaats van traditionele retailkanalen. Helaas zal de webcamhouder niet afzonderlijk verkrijgbaar zijn, omdat Logitech ernaar streeft een end-to-end oplossing te bieden in plaats van alleen een houder.

Naast de cameradivisie heeft Logitech onlangs ook op andere gebieden vooruitgang geboekt. Dit omvat een vernieuwde reeks Pebble-toetsenborden en een update voor de G Pro X Superlight-gamingmuis.

Bronnen: The Verge, Logitech.