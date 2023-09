Herr Memorial Library promoot digitale inclusie tijdens de Digital Inclusion Week

De Herr Memorial Library in Mifflinburg zet zich in voor het bevorderen van digitale gelijkheid en inclusiviteit binnen de gemeenschap. Als onderdeel van de Digital Inclusion Week, die plaatsvindt van 2 tot 6 oktober, organiseert de bibliotheek een reeks speciale evenementen om individuen te informeren over de voordelen van digitale inclusie.

Digitale inclusie verwijst naar de inspanningen om ervoor te zorgen dat alle individuen, ongeacht hun sociaal-economische status, toegang hebben tot en de mogelijkheid hebben om informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zoals computers en internet te gebruiken. Het heeft tot doel de digitale kloof te overbruggen en gelijke kansen te bieden aan individuen die anders misschien achterblijven in de steeds digitaler wordende wereld.

Tijdens de Digital Inclusion Week organiseert de Herr Memorial Library verschillende evenementen om digitale inclusie te bevorderen. Deze evenementen kunnen bestaan ​​uit workshops over basiscomputervaardigheden, internetveiligheid en onlinebronnen voor onderzoek en leren. Door deze educatieve mogelijkheden te bieden, wil de bibliotheek leden van de gemeenschap in staat stellen hun digitale geletterdheid te verbeteren en zelfverzekerder en competenter te worden in het gebruik van digitale technologieën.

De deelname van de bibliotheek aan de Digital Inclusion Week sluit aan bij haar missie om te dienen als informatiebron en verzamelplaats voor alle leden van de gemeenschap. Door digitale gelijkheid en inclusiviteit te bevorderen, werkt de bibliotheek eraan om de digitale kloof te verkleinen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de kansen en middelen die het digitale tijdperk biedt.

Over het geheel genomen is de Digital Inclusion Week in de Herr Memorial Library een belangrijk initiatief dat tot doel heeft individuen voor te lichten en te empoweren over de voordelen en het belang van digitale inclusie. Door digitale gelijkheid binnen de gemeenschap te bevorderen, heeft de bibliotheek een aanzienlijke impact op de levens van haar klanten, door hen de tools en vaardigheden te bieden die nodig zijn om te gedijen in de digitale wereld.

