LG's C3 OLED-tv's: een solide deal voor sublieme beeldkwaliteit

LG's nieuwste lijn OLED-tv's heeft eindelijk een aanzienlijke prijsverlaging ondergaan, waardoor ze toegankelijker zijn geworden voor consumenten. Vooral de 42-inch C3 OLED is nu verkrijgbaar voor minder dan € 1000, wat neerkomt op een korting van € 400 op de oorspronkelijke verkoopprijs.

Hoewel de C3 geen volledige revisie is vergeleken met zijn voorganger, de C2, biedt hij wel enkele opmerkelijke verbeteringen. Het nieuwe model is voorzien van de Alpha 9 Gen 6-processor, die de gebruikerservaring verbetert en nieuwe interne functies introduceert. Een van deze functies is de Object Enhancer, die personages en rekwisieten op de voorgrond in scènes verbetert. Bovendien schaalt LG's AI Super Upscaling Pro sub-4K-beeldmateriaal op en vermindert ruis voor scherpere beelden. De C3 bevat ook Quick Media Switching VRR, waardoor het zwarte scherm dat optreedt bij het schakelen tussen ingangen wordt geëlimineerd.

Hoewel het Evo-paneel van grotere modellen ontbreekt, wat resulteert in een lagere helderheid, levert het OLED-scherm van de C3 nog steeds levensechte kleuren, ongeëvenaard contrast en diepe zwarttinten. Gebruikers hebben het C2-model van vorig jaar geprezen vanwege zijn uitzonderlijke prestaties, waardoor het geschikt is voor verschillende inhoud, van films tot tv-series.

Om de aantrekkingskracht nog verder te vergroten, is de C3 uitgerust met vier HDMI 2.1-poorten die 4K/120Hz-uitvoer mogelijk maken. Gamers zullen deze functie waarderen, omdat deze een soepele gameplay op consoles of pc's mogelijk maakt. De tv biedt ook VRR-ondersteuning met HDMI Forum VRR, AMD FreeSync en Nvidia G-Sync, waardoor een game-ervaring zonder haperingen en haperingen wordt gegarandeerd.

Met de prijsdaling van de OLED-tv's van LG biedt de C3 een uitstekende gelegenheid om te investeren in een hoogwaardige, compacte tv met indrukwekkende beeldkwaliteit en een responsieve gebruikerservaring. Of je nu een cinefiel of een gamer bent, deze deal is het overwegen waard.

Bronnen:

– Geen URL opgegeven.