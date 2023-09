Het LG MAGNIT 4K Ultra HD-scherm: een luxueuze home entertainment-ervaring

By

Het LG MAGNIT 4K Ultra HD-display maakte zijn langverwachte debuut op de CEDIA Expo 2023 en verbaasde de aanwezigen met zijn adembenemende beelden en een strak ontwerp. Dit geavanceerde scherm is bedoeld voor luxe huiseigenaren en biedt een werkelijk meeslepende home entertainment-ervaring.

Met een enorm schermformaat van 118 inch onderscheidt de LG MAGNIT zich als een begeerd luxemodel in het homecinema- en digitale kunstsegment. Gepositioneerd tussen het LG MAGNIT 136-inch micro LED-display voor thuisgebruik en de 97-inch LG SIGNATURE OLED M draadloze TV, biedt dit display een indrukwekkende kijkervaring die de verwachtingen overtreft.

Uitgerust met een flink prijskaartje van $ 237,000, biedt de LG MAGNIT een uitstekende kleurweergave, helderheid en contrast. De 4K-resolutie, de pixelafstand van 0.6 mm en de modernste chip-on-board (COB) LED-technologie zorgen voor een heldere en levendige weergave. Bovendien beschikt het display over AI-verbeterde verwerking en draait het op het gebruiksvriendelijke webOS smart TV-platform.

Een opvallend kenmerk van de LG MAGNIT is het Micro LED-display. Deze innovatieve technologie, gebaseerd op LG's geavanceerde direct-view light-emitting diode (DVLED)-technologie, biedt individuele lichtbronnen voor elk van de meer dan 8 miljoen pixels. Hierdoor kan het scherm pure zwarttinten en een hoog contrast bereiken door pixels uit te schakelen in delen van het beeld die zwart zijn. Met HDR 10- en HDR 10 Pro-compatibiliteit biedt de LG MAGNIT een verbeterd dynamisch bereik voor een nog boeiendere visuele ervaring.

De installatie van de LG MAGNIT is ongelooflijk gemakkelijk gemaakt voor gecertificeerde LG MAGNIT-integratoren. Het eenvoudige ontwerp met twee kasten van het display maakt een snelle en efficiënte installatie mogelijk en overtreft het installatieproces van andere modulaire LED-displays. Bovendien integreert het display AirPlay 2- en Miracast-technologie, waardoor draadloze streaming vanaf verschillende apparaten mogelijk is, waaronder iOS, Android, macOS en Windows 10.

Met zijn uitgebreide aansluitmogelijkheden biedt de LG MAGNIT flexibiliteit als het gaat om het aansluiten van externe apparaten. Het beschikt over vier HDMI-ingangen, digitale audio-uitgang, twee USB-ingangen, een RS232C-poort en meer. Het scherm is zelfs vooraf geladen met populaire streaming-apps zoals YouTube, Disney+ en Prime Video, waardoor de eerste installatie een fluitje van een cent is.

Om de luxueuze home entertainment-ervaring compleet te maken, zal de LG MAGNIT beschikken over audiosystemen van het gerenommeerde merk Bang & Olufsen. Deze samenwerking zorgt voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit als aanvulling op de verbluffende beelden.

Met een basisgarantie van 2 jaar, die kan worden verlengd tot 5 jaar, zorgt de LG MAGNIT ervoor dat klanten met een gerust hart kunnen genieten van hun investering.

Concluderend: het LG MAGNIT 4K Ultra HD-display biedt een ongeëvenaarde visuele ervaring voor luxe huiseigenaren. Met zijn grote formaat, geavanceerde technologie, naadloos installatieproces en indrukwekkende functies zet dit scherm een ​​nieuwe standaard voor home entertainment.

Bronnen:

– LG Electronics (www.lg.com)

– CEDIA Expo (www.cediaexpo.com)