La-Z-Boy richt zich op klantgerichtheid om concurrerend te blijven

La-Z-Boy, het iconische meubelmerk, heeft Jorge Calvachi ingehuurd als directeur inzichten om voor het eerst in zijn bijna 100-jarige geschiedenis een functie voor consumenteninzichten op te zetten. Calvachi is van mening dat het nieuwe concurrentievoordeel in elke branche, inclusief de meubelindustrie, het centraal stellen van de consument is.

Eén uitdaging waarmee La-Z-Boy wordt geconfronteerd, is dat het via verschillende kanalen meerdere contactmomenten met consumenten heeft, en dat de klantervaring doorgaans hybride is. Calvachi ontdekte dat consumenten er langer over doen om een ​​meubelaankoop te doen, waarbij online surfen gevolgd door testen in de winkel op comfort een belangrijk onderdeel van de reis vormt. De ervaringen tussen digitaal en in-store zijn echter niet consistent.

Om deze uitdaging aan te gaan, creëert Calvachi een klantervaringshub met de hulp van InMoment, een klantervaringsbedrijf. Ze zullen gegevens van digitale kanalen als uitgangspunt verzamelen en geleidelijk gegevens van andere contactpunten integreren. Het doel is om een ​​holistisch beeld te krijgen van het klanttraject, zodat u betere organisatorische beslissingen kunt nemen.

Hoewel de technische implementatie misschien niet moeilijk is, is het stimuleren van de adoptie van de oplossing binnen een al lang bestaande organisatie de echte uitdaging. Calvachi en InMoment zijn gericht op het verkrijgen van buy-in van belanghebbenden om een ​​succesvolle implementatie te garanderen.

De ultieme maatstaf voor succes voor La-Z-Boy is het bieden van een totaalervaring voor de klant, in plaats van alleen maar te focussen op conversies en omzetgroei.

