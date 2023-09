KPMG richt AI and Digital Innovation Group op en benoemt Steve Chase tot vicevoorzitter

KPMG LLP, het Amerikaanse audit-, belasting- en adviesbureau, heeft de oprichting aangekondigd van een AI- en Digitale Innovatie-groep, die geleid zal worden door Steve Chase, de nieuw benoemde vicevoorzitter. Deze stap onderstreept de toewijding van KPMG om opkomende technologieën te omarmen en innovatie binnen het bedrijf te bevorderen.

De oprichting van de AI and Digital Innovation-groep komt op een moment dat kunstmatige intelligentie (AI) verschillende industrieën, waaronder de professionele dienstverlening, zal ontwrichten. KPMG erkent echter dat een verantwoorde AI-implementatie ook aanzienlijke groeimogelijkheden kan bieden.

“AI zal disruptief zijn voor KPMG en de professionele dienstverlening, voor klanten in verschillende sectoren en voor de samenleving in bredere zin; Verantwoorde AI biedt echter ook enorme kansen”, aldus Paul Knopp, voorzitter en CEO van KPMG.

Steve Chase zal in zijn nieuwe rol leiding geven aan de inspanningen om te investeren in en nieuwe diensten en oplossingen voor klanten te ontwikkelen, opkomende technologieën te integreren in bestaande diensten, de interne bedrijfsvoering te transformeren en ervoor te zorgen dat KPMG toonaangevend bestuur en een verantwoord gebruik van AI handhaaft.

Chase zal ook toezicht houden op het AI Center of Excellence van KPMG, dat de AI-clientdiensten van KPMG, het AI Innovation Lab en de principes en het beleid voor verantwoord gebruik zal omvatten.

“Vandaag is een keerpunt voor KPMG en ik ben vereerd om deze nieuwe rol op mij te nemen”, aldus Chase. “We hebben een team van wereldklasse dat de innovatie bij KPMG zal versnellen en een urgente en brede focus zal bieden op de manier waarop we KPMG transformeren door de systemische adoptie van AI, data en opkomende technologie.”

Deze aankondiging volgt op verschillende andere belangrijke stappen van KPMG om AI te omarmen. Deze omvatten de uitrol van generatieve AI-mogelijkheden naar alle werknemers, waardoor ze sneller en strategischer kunnen werken, en uitgebreide allianties met Google en Microsoft.

Steve Chase leidde de afgelopen tien jaar eerder de adviespraktijk van KPMG, en met zijn overgang naar de AI- en digitale innovatiegroep zal Atif Zaim de volgende adviesleider voor KPMG Advisory worden.

KPMG LLP is de Amerikaanse firma van de mondiale organisatie KPMG, die actief is in 143 landen en gebieden over de hele wereld. KPMG wordt algemeen erkend vanwege haar inzet voor dienstverlening aan de gemeenschap, inclusiviteit en diversiteit, en het uitroeien van analfabetisme bij kinderen.

Bronnen:

– KPMG LLP