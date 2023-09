Kerala streeft naar totale digitale geletterdheid

Kerala, de eerste staat in India die totale geletterdheid heeft bereikt, richt zich nu op het bereiken van totale digitale geletterdheid, zegt minister van Algemeen Onderwijs V. Sivankutty. Tijdens zijn toespraak op staatsniveau van de Internationale Dag van de Alfabetisering benadrukte Sivankutty het belang van digitale geletterdheid in de huidige technologische vooruitgang. Hij zei dat de onderwijssector de winst op het gebied van geletterdheid met succes heeft weten te behouden, maar dat digitale geletterdheid essentieel is geworden voor individuen om te kunnen gedijen in de moderne wereld.

De staat heeft via de State Literacy Mission Authority verschillende projecten ondernomen om de digitale geletterdheid te verbeteren. De eerste fase van het totale digitale geletterdheidsproject heeft tot doel de geletterdheidsnormen van leerlingen uit de Scheduled Castes en Scheduled Tribes in acht districten te verbeteren. Door de onderwijs- en sociaal-culturele ongelijkheid van vrouwen in deze gemarginaliseerde gemeenschappen aan te pakken, hoopt het project individuen sterker te maken en de digitale kloof te overbruggen.

De directeur van de State Council of Educational Research and Training (SCERT), Jayaprakash RK, zat de functie voor, wat aangeeft dat de regering zich inzet voor het bevorderen van digitale geletterdheid. Andere belangrijke sprekers op het evenement waren onder meer Samagra Shiksha Kerala State projectdirecteur Supriya AR, State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala directeur B. Aburaj, State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala vice-voorzitter P. Pramod, en State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala vice-voorzitter P. Pramod, en State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala vice-voorzitter P. Pramod. Directeur AG Oleena van de Literacy Mission Authority.

Door zich te concentreren op digitale geletterdheid zet Kerala een nieuwe stap in de richting van het creëren van een inclusieve en mondige samenleving. Via deze initiatieven wil de staat zijn burgers uitrusten met de noodzakelijke vaardigheden om de kansen te benutten die het digitale tijdperk biedt, en het onderwijs en de sociaal-economische ontwikkeling verder te bevorderen.

Bronnen:

– Ministerie van Onderwijs, Kerala

– Autoriteit voor staatsgeletterdheid