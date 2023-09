Cheater moet $ 500,000 aan op auteursrecht gebaseerde schadevergoeding betalen en wordt uitgesloten van Bungie Games

Samenvatting: Een rechter heeft een serieel cheater in de game Destiny 2 bevolen om $500,000 aan op auteursrechten gebaseerde schadevergoeding te betalen en om permanent te worden uitgesloten van het kopen, spelen of streamen van Bungie-games. In het door beide partijen overeengekomen toestemmingsvonnis werd vastgesteld dat het gebruik van cheatsoftware door de verdachte in het spel in strijd was met de federale auteursrechtwetgeving. De rechter legde ook aanvullende schadevergoeding op voor het aanmaken van nieuwe accounts door de beklaagde om verboden te omzeilen en voor elke ongeautoriseerde login, resulterend in een totaal van minstens $2,000 per login. Naast de financiële sancties is het de gedaagde verboden om cheatsoftware te bezitten die verband houdt met het spel, om Bungie-accounts en emblemen te kopen of verkopen, en om bijbehorende URL's en websites te gebruiken. Het bevel van de rechter vereist ook dat de verdachte elk sociaal netwerk, het delen van video's of digitale berichtenaccounts afsluit die bedoeld zijn om zijn bedrog te promoten of te bespreken.

In een belangrijke uitspraak die gevolgen kan hebben voor game cheaters heeft een rechter in het voordeel van Bungie, de ontwikkelaar van de game Destiny 2, geoordeeld in een rechtszaak tegen een serial cheater. De beklaagde, Luca Leone, had meerdere accountverboden ontweken en zelfs bedreigingen geuit tegen medewerkers van Bungie. De rechter, Richard Jones, oordeelde dat Leone's gebruik van cheatsoftware een inbreuk op het auteursrecht op Destiny 2 vormde.

De beslissing van de rechter concentreerde zich rond de “grafische overlay” van de cheatsoftware en het gebruik van “inject[ed] code”, die geacht werden een ongeautoriseerd afgeleid werk te creëren dat in strijd was met de federale auteursrechtwetgeving. Het vonnis bedroeg in totaal $ 500,000 aan schadevergoeding, waarbij $ 150,000 werd toegewezen voor elk van de twee inbreukmakende werken.

Leone's pogingen om verboden te omzeilen en deel te nemen aan ongeautoriseerde gameplay droegen verder bij aan de opgelegde schadevergoeding. Door nieuwe accounts aan te maken en te proberen zich als minderjarige af te melden voor de licentieovereenkomst van het spel, heeft Leone bij elke volgende login het auteursrecht van Bungie geschonden. Het vonnis van de rechter bepaalde een aanvullende schadevergoeding van $2,000 voor elk van de “minstens 100” dergelijke logins.

Het vonnis legt niet alleen aanzienlijke financiële sancties op, maar omvat ook een permanent verbod voor Leone om toegang te krijgen tot Bungie-games. Dit verbod strekt zich uit tot het kopen, downloaden, spelen, streamen en communiceren met Bungie-games. Het is Leone ook verboden om cheatsoftware in verband met het spel te bezitten of te promoten, en om Bungie-accounts en emblemen te kopen of verkopen. Bovendien moet Leone stoppen met het gebruik van URL's en websites die verband houden met zijn illegale bedrijfsactiviteiten.

Om ervoor te zorgen dat het vonnis wordt nageleefd, is Leone verplicht om alle sociale netwerk-, video-uitwisselings- of digitale berichtenaccounts onder zijn beheer, die bedoeld zijn om zijn bedrog te promoten of te bespreken, uit te schakelen, te verwijderen of af te sluiten.

Deze uitspraak dient als waarschuwing voor valsspelers in de gaminggemeenschap en benadrukt de juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit inbreuk op het auteursrecht en het misbruik van cheatsoftware.

Definities:

– Cheatsoftware: Programma's of scripts die worden gebruikt om een ​​oneerlijk voordeel te behalen in een videogame, waarbij vaak de servicevoorwaarden van de game worden geschonden.

– Inbreuk op het auteursrecht: het ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals gamesoftware, zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht.

Bronnen:

– Bronartikel geschreven door Kyle Orland voor Ars Technica