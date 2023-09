De iPhone 15 kan te maken krijgen met uitdagingen van de Chinese overheid en een gebrek aan materiële upgrades, zegt JP Morgan

By

Investeringsmaatschappij JP Morgan heeft zijn mening over de aankomende iPhone 15-reeks van Apple herzien en stelt dat er geen significante verbeteringen zijn om kopers te verleiden. Het bedrijf verhoogde in augustus aanvankelijk de richtprijs van Apple naar $235, maar heeft nu zijn optimistische mening laten varen en het koersdoel verlaagd naar $230. JP Morgan is van mening dat de volumecyclus voor iPhone 15 voornamelijk zal worden aangedreven door vervangingen en upgrades van het bestaande gebruikersbestand, en niet zozeer door materiële upgrades.

Volgens JP Morgan zal de gemiddelde consument waarschijnlijk alleen een verandering in de bijgewerkte behuizing opmerken, waarbij de iPhone 15 naar verwachting een titanium behuizing zal hebben voor Pro-modellen in plaats van roestvrij staal. Het bedrijf suggereert dat Apple een prijsverhoging op alle niveaus kan doorvoeren om een ​​rijkere productmix te behouden. JP Morgan is van mening dat het verhogen van de prijzen voor alle iPhones, en niet alleen voor de Pro-modellen, een groter prijsverschil zal voorkomen en consumenten zal aanmoedigen om voor duurdere apparaten te kiezen.

JP Morgan erkent ook dat het recente verbod op iPhones onder Chinese overheidsmedewerkers en de lancering van Huawei's Mate 60 Pro uitdagingen kunnen opleveren voor het marktaandeel van Apple in China. Het bedrijf verwacht echter niet dat deze beperkingen de volumevooruitzichten significant zullen beïnvloeden, aangezien eerdere beperkingen het koopgedrag van consumenten niet hebben veranderd. Niettemin suggereert JP Morgan dat de beperkingen het voor Apple moeilijker zullen maken om marktaandeel in China te blijven winnen.

JP Morgan schrijft zijn beslissing om het prijsdoel te verlagen toe aan lage iPhone-volumeverwachtingen en meerdere tegenwind. Het bedrijf merkt op dat er in de aanloop naar de iPhone 15-lancering minder opwinding is onder beleggers dan in voorgaande jaren, als gevolg van de beperkingen van de consumentenbestedingen en een competitiever landschap. Terwijl de meeste analisten alleen prijsstijgingen voor de Pro-modellen voorspellen, verwacht JP Morgan dat de prijzen voor alle iPhones zullen stijgen.

