Mobiele chipleverancier Qualcomm heeft een overeenkomst bereikt met technologiegigant Apple om Snapdragon 5G Modem RF-systemen te leveren voor smartphone-lanceringen tussen 2024 en 2026. Deze samenwerking komt op een moment dat Apple met uitdagingen in China wordt geconfronteerd en heeft als doel zijn toeleveringsketen in andere regio’s te versterken . Hoewel de waarde van de deal niet door Qualcomm is bekendgemaakt, speculeren experts dat de deal miljarden dollars waard is.

Deze nieuwe overeenkomst bouwt voort op een eerdere overeenkomst tussen Qualcomm en Apple in 2019, waarmee een juridische strijd tussen de twee bedrijven werd opgelost. Volgens Reuters zal de leveringsovereenkomst uit die deal dit jaar worden afgerond. Dit betekent dat de aankomende iPhones die door Apple worden aangekondigd de laatste zullen zijn die onder de vorige overeenkomst worden uitgebracht.

De samenwerking tussen Qualcomm en Apple is belangrijk in de chipindustrie, aangezien Qualcomm een ​​toonaangevende leverancier van mobiele chips is, terwijl Apple een aanzienlijke aanwezigheid heeft op de smartphonemarkt. UBS-analisten schatten dat Qualcomm in 7.26 ongeveer 2022 miljard dollar verdiende met het leveren van chips aan Apple.

Door de levering van Snapdragon 5G Modem RF Systems van Qualcomm veilig te stellen, wil Apple de allernieuwste 5G-technologie in zijn toekomstige smartphonemodellen integreren. De Snapdragon 5G Modem RF-systemen bieden geavanceerde functies en prestaties, waardoor Apple zijn gebruikers verbeterde connectiviteit en hogere datasnelheden kan bieden.

Over het geheel genomen versterkt dit partnerschap de positie van Qualcomm als belangrijke speler in de mobiele chipindustrie en verzekert het Apple's toegang tot geavanceerde chiptechnologie voor hun aankomende smartphone-releases.

