De Israëlische Centrale Bank overweegt de uitgifte van digitale sjekel

De Israëlische centrale bank, de Bank of Israel, onderzoekt de mogelijkheid om een ​​digitale sjekel uit te geven om de betalingssystemen van het land te verbeteren. Hoewel de beslissing om een ​​digitale sjekel te lanceren nog niet is genomen, blijft de centrale bank zich inzetten voor het verleggen van de grenzen van digitale valuta.

De centrale bank begon in november 2021 met het onderzoeken en voorbereiden van de mogelijke uitgifte van een digitale sjekel, als middel om een ​​efficiënter betalingssysteem te creëren. Israël had aanvankelijk eind 2017 overwogen om een ​​digitale munt van de centrale bank (CBDC) uit te geven, en de recente focus op een digitale sikkel is in lijn met de mondiale trends in geavanceerde economieën.

Gouverneur van de Bank of Israel, Amir Yaron, verklaarde dat het besluit om een ​​digitale sjekel uit te geven nog steeds open is, net als in de meeste geavanceerde economieën. De centrale bank wil echter voorop blijven lopen bij de CBDC-verkenning en de inspanningen ondersteunen om betalingssystemen en het financiële systeem als geheel te moderniseren.

De Israëlische centrale bank heeft al samengewerkt met haar tegenhanger in Hong Kong en de Bank for International Settlements aan het Sela-project. Dit project heeft de haalbaarheid aangetoond van een CBDC voor de detailhandel, waarbij toegankelijkheid, concurrentie en robuuste cyberbeveiliging worden gecombineerd, terwijl de voordelen van fysiek contant geld behouden blijven.

Een digitale sjekel zou de concurrentie in het Israëlische financiële systeem, dat momenteel wordt gedomineerd door een paar grote banken en instellingen, kunnen vergroten. Vice-gouverneur Andrew Abir benadrukte de noodzaak van een gelijk speelveld waardoor nieuwkomers financiële producten kunnen aanbieden. De recente renteverhoging heeft de beperkingen van bestaande banken bij het doorberekenen van renteverhogingen op de rekeningen van klanten duidelijk gemaakt, wat tot ontevredenheid bij het publiek heeft geleid.

De Bank of Israel erkent de snelle digitalisering van de economie en ziet de potentiële voordelen van een digitale sjekel. Indien geïmplementeerd, wil de centrale bank prioriteit geven aan privacy bij digitale transacties, waarbij op zijn minst hetzelfde niveau van privacy wordt gegarandeerd als bestaande digitale betaalmethoden.

Hoewel de beslissing over een digitale sjekel nog moet worden afgerond, onderzoekt de Bank of Israel actief de mogelijkheden en blijft ze vooroplopen in CBDC-onderzoek en -ontwikkeling.

